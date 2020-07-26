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台灣為何難取代香港成亞太金融中心？ 網揭6大差異引共鳴

聯合新聞網 / 綜合報導
香港是亞洲重要的國際金融及商業中心。圖片來源／ingimage
香港是亞洲重要的國際金融及商業中心。圖片來源／ingimage

香港是亞洲重要的國際金融及商業中心，不過中國人大常委會日前表決通過《港版國安法》，並於7月1日生效，使得香港的國際地位開始動搖，不少外資企業和投資者萌生出走念頭，對此有網友好奇「台灣為何取代不了香港」，並列出自己認為的6大因素，貼文引發眾人熱議。

原PO在PTT發文表示，雖然香港實施《港版國安法》，但台灣要取代香港成為亞太金融和轉運中心仍有難度，原因包含「和大陸沒有陸地相連」、「不屬於中華人民共和國」、「太監級金融法」、「香港是白手套，台灣是黑手套」、「沒有移民政策，香港待7年可以拿永久居留權」、「大陸政府不允許」。

貼文一出，網友留言回應，「因為亞洲地區有比台北更好的選擇，新加坡、東京等」、「台灣會講英文的人太少」、「金融法規，再來香港是進入中國最好的途徑」、「主因當然是金融法規，香港的經濟自由度指數很高」、「台灣光是交通與腹地就是大問題」、「中資因素 ，無法鬆綁金融法規」。

事實上，前金管會主委、現任國家安全秘書長顧立雄曾表示，國內環境與香港大不同，第一台灣為大陸法系、第二台灣非英語國家、第三稅制不同，香港是低稅率環境、第四香港推出風險性產品，不需要對個別消費者負責，我國有消費者保護法、第五台灣要考慮匯率穩定問題。

香港 港版國安法 PTT 顧立雄 外資

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