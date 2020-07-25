外送被要求按樓下電鈴 住戶阿嬤狂罵威脅「打斷腳」她嚇傻

外送員除了要滿足訂餐客人的需求外，有時也必須注意自身安全。有網友近期發文分享，表示自己在外送便當時，顧客特別交代自家的電鈴壞掉，要原PO按樓下的電鈴，未料原PO到場按鈴後，一位阿嬤突然往樓上開始大罵，並威脅原PO若是再按她家門鈴找樓上就打斷她的腳。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文，她說自己有一次出門支援送便當，顧客向她稱自家三樓電鈴壞掉，交代她便當送到時按二樓的電鈴，而原PO到場後也確實按了電鈴，結果住在二樓的阿嬤出來應門表示「誰在按我家電鈴」，對此原PO也禮貌性地回覆「阿婆，歹勢啦，三樓叫便當，叫我按二樓電鈴請妳開一下大門」，不過阿嬤聽聞後就立刻朝著三樓大喊，令原PO嚇了一跳。

阿嬤氣憤地對樓上喊「干理涼擊敗，每次都按我家電鈴，電鈴派企多久了，是沒錢修理嗎」，而三樓的先生也只好探出頭連忙道歉，不過接著阿嬤又轉頭威脅原PO，稱「下次再看到妳按我家電鈴找三樓的，我就打斷妳的腳」，對此原PO相當傻眼，她表示「你們以為回應我的是對講機嗎」、「我只是送個便當，還要冒著隨時失去腳的危險」。

貼文一出後，許多網友紛紛留言，「這場景根本搞笑劇現場，原PO掃到颱風尾了」、「二樓接到煩了」、「直接喊三樓不就好了」、「應該整棟樓都知道便當來了」、「幸好沒丟東西下來」、「自己不修電鈴，還按二樓電鈴，真的很不應該」、「這個真是奇葩啊，這位先生」。