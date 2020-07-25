聽新聞
test
0:00 / 0:00
他想出「防榴槤神招」避免砸死雞 老外看結局笑翻：有夠台灣
有些水果熟成後會自然掉落，若是一些較大型的水果掉落下來，放養的家畜難免會被砸傷。近期有位加拿大的網友發文分享，表示他看到一位養雞人家的貼文，該位網友為防止自己家的雞被榴槤砸中死亡，想出一個「防榴槤神招」，未料加拿大網友看到結果後卻笑翻，直呼這真的有夠台灣。
這位加拿大網友在推特分享一位台灣網友的貼文，只見這位台灣網友在貼文中寫道「每一年，我阿公家的雞都會被榴槤砸死，所以今年暑假，我特別給我阿公家的雞帶了禮物回來。但看起來沒什麼用」，原來原PO幫雞準備了一頂特製的安全帽，但未料榴槤的體積仍過大，一砸下來就將雞的頭部壓住了，根本沒有作用。
而加拿大網友看完文章後則表示「這個臉書貼文太好笑了，真的有夠台灣」，而不少網友紛紛留言，「夭壽好小的安全帽」、「不要把雞養在榴槤樹下不就好了」、「如果有能力，可以試看看用安全網」、「有一種想難過卻笑出來的表情」、「想知道安全帽哪裡買的」。
This post on Facebook is killing me.— Josh Ellis 😷 (@goteamjoshphoto) July 22, 2020
It’s so Taiwan..
For those of you who can’t read Chinese, it says that every year his grandfathers chickens are killed by falling durian, so he made some helmets for them.
Unfortunately it didn’t really make a difference.. 😂 pic.twitter.com/GazyUw6y6K
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言