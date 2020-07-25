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他想出「防榴槤神招」避免砸死雞 老外看結局笑翻：有夠台灣

聯合新聞網 / 綜合報導
台灣一位網友表示自己阿公家的雞每年都會被掉下來的榴槤砸死。圖片來源／ingimage
台灣一位網友表示自己阿公家的雞每年都會被掉下來的榴槤砸死。圖片來源／ingimage

有些水果熟成後會自然掉落，若是一些較大型的水果掉落下來，放養的家畜難免會被砸傷。近期有位加拿大的網友發文分享，表示他看到一位養雞人家的貼文，該位網友為防止自己家的雞被榴槤砸中死亡，想出一個「防榴槤神招」，未料加拿大網友看到結果後卻笑翻，直呼這真的有夠台灣。

這位加拿大網友在推特分享一位台灣網友的貼文，只見這位台灣網友在貼文中寫道「每一年，我阿公家的雞都會被榴槤砸死，所以今年暑假，我特別給我阿公家的雞帶了禮物回來。但看起來沒什麼用」，原來原PO幫雞準備了一頂特製的安全帽，但未料榴槤的體積仍過大，一砸下來就將雞的頭部壓住了，根本沒有作用。

原PO給雞戴上安全帽。圖擷自Facebook
原PO給雞戴上安全帽。圖擷自Facebook

而加拿大網友看完文章後則表示「這個臉書貼文太好笑了，真的有夠台灣」，而不少網友紛紛留言，「夭壽好小的安全帽」、「不要把雞養在榴槤樹下不就好了」、「如果有能力，可以試看看用安全網」、「有一種想難過卻笑出來的表情」、「想知道安全帽哪裡買的」。

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