徵人剝蚵「試用期30元」他看傻 內行人曝計算方法讚高薪

每年5~9月是牡蠣（俗稱蚵仔）的盛產期，肥美鮮甜的滋味深受不少老饕喜愛。近日有網友在路邊發現一張徵人啟事，上面寫著「徵剝蚵人才，試用期30元」，誇張薪水讓他大感驚訝，照片曝光後掀起眾人熱議。

原PO在臉書社團「我愛鹿港小鎮」分享徵才訊息，「徵剝蚵人才，早班、晚班、中班、假日班，試用期30元」，不過這薪資卻讓他滿頭問號，因為依照《勞動基準法》基本時薪為158元、月薪則是23800元，原PO納悶「30元是月薪？周薪？時薪？應該要秒薪才符合勞基法吧！」

貼文一出，曾做過剝蚵工作的民眾表示，「業主會拿罐頭給工作人員裝，剝滿一碗就有30元，重量大概有1斤」。另外也有人直言，「30元很好的價格了」、「如果是剝一斤30元工錢算不錯了，我是從10元開始剝的」、「這是以一碗計價，若一碗30工資不錯」、「30算高了，去年我記得才25元」、「婆媽無聊可以邊開邊聊的工作」、「熟工拼一下一天賺一仟元沒問題」、「蚵仔肥的時候比較好賺，瘦的時候要剝很久」。

原PO也在內行網友的說明後，回應表示「感謝指教」、「讓更多人知道開蚵的辛苦」，而此文也讓一般非蚵仔產業相關民眾了解到該產業的生態，也有網友搭文大推「現在是產季，趕緊來去吃大又肥的蚵仔」！