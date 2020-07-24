快訊

怎樣算幸福？讓《不丹是教室》當你第一部不丹電影

100元也值得買！不只賺7% 0050報酬率衝上10%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

徵人剝蚵「試用期30元」他看傻 內行人曝計算方法讚高薪

聯合新聞網 / 綜合報導
牡蠣（俗稱蚵仔）是不少老饕喜愛的海鮮之一。示意圖／ingimage
牡蠣（俗稱蚵仔）是不少老饕喜愛的海鮮之一。示意圖／ingimage

每年5~9月是牡蠣（俗稱蚵仔）的盛產期，肥美鮮甜的滋味深受不少老饕喜愛。近日有網友在路邊發現一張徵人啟事，上面寫著「徵剝蚵人才，試用期30元」，誇張薪水讓他大感驚訝，照片曝光後掀起眾人熱議。

原PO在臉書社團「我愛鹿港小鎮」分享徵才訊息，「徵剝蚵人才，早班、晚班、中班、假日班，試用期30元」，不過這薪資卻讓他滿頭問號，因為依照《勞動基準法》基本時薪為158元、月薪則是23800元，原PO納悶「30元是月薪？周薪？時薪？應該要秒薪才符合勞基法吧！」

貼文一出，曾做過剝蚵工作的民眾表示，「業主會拿罐頭給工作人員裝，剝滿一碗就有30元，重量大概有1斤」。另外也有人直言，「30元很好的價格了」、「如果是剝一斤30元工錢算不錯了，我是從10元開始剝的」、「這是以一碗計價，若一碗30工資不錯」、「30算高了，去年我記得才25元」、「婆媽無聊可以邊開邊聊的工作」、「熟工拼一下一天賺一仟元沒問題」、「蚵仔肥的時候比較好賺，瘦的時候要剝很久」。

原PO也在內行網友的說明後，回應表示「感謝指教」、「讓更多人知道開蚵的辛苦」，而此文也讓一般非蚵仔產業相關民眾了解到該產業的生態，也有網友搭文大推「現在是產季，趕緊來去吃大又肥的蚵仔」！

薪水

延伸閱讀

他怨冰箱「這格」難用佔空間 內行人曝正確用法讓人長知識

住台中缺點多？在地人反駁「根本退休天堂」 郊區市區一堆選擇

台灣「清廉指數65分」勉強及格？ 網反駁：仍是全球前段班

台灣最恐怖的遊樂設施？「答案揭曉」敢坐雲霄飛車的人都怕

相關新聞

他要求外送員做這些事「隱藏身份」 網氣炸：想鑽漏洞

現因外送平台普及度高，只要滑滑手機下訂餐點後，就有外送員替你貨送到府，不過不是客人什麼要求都會被買單，就有位外送員分享，有客人在訂單的備註中寫明「請拿到樓上」、「不能帶外送袋」、「不能穿制服」的要求，令這名外送員非常無奈。

徵人剝蚵「試用期30元」他看傻 內行人曝計算方法讚高薪

每5~9月是牡蠣（俗稱蚵仔）的盛產期，肥美鮮甜的滋味深受不少老饕喜愛，近日有網友在路上發現一張徵人啟事，上面寫著「剝蚵人才試用期30元」，誇張薪水讓他大感驚訝，照片曝光後掀起眾人熱議。

超商取貨竟遭店員訓斥近兩分鐘 他崩潰：不想做就不要做

自從超商推出網購商品能取貨付款的服務後，不但造福眾多平時不能在家收貨的消費者，更能在貨到後七天內彈性領取。近日就有網友分享，去超商取貨時竟遭店員怒嗆「取貨本來就不是我們的服務範圍，這只是附加服務而已」，使這名網友十分憤怒表示，「如果不是服務範圍，為什麼選單上可以選那個門市？」

女獨自租屋 外送員想借用廁所讓她苦惱：該借嗎

女性在外租屋一定要特別注意自身安全，免得有心人士闖空門。近日有位女網友在網路上表示，叫外送時店家多送了一杯飲料，因自己一個人住不需要喝那麼多，便好心將飲料轉送給外送員。這名外送員則藉此表示在外沒看到廁所，詢問原PO能否借廁所，讓原PO發文表示「雖然最後我給他一杯紅茶就（請他）回去了，但想知道如果是你們會借嗎？」

住台中缺點多？在地人反駁「根本退休天堂」 郊區市區一堆選擇

台灣各縣市的發展程度不盡相同，每個地區都有其特色與文化，日前有網友發文列舉多項台中的優點，表示他認為台中很好，不過他也好奇詢問其他網友台中的缺點有哪些，引來在地人留言回應。

台灣哪像先進國家？ 網友推爆「兩點」：強到讓人忌妒

台灣到底算不算先進國家呢？這個問題其實一直有所爭議，台灣在1997年就已被全球經濟機構列入「已開發國家」的行列，但台灣社會上還是存在許多問題，例如違建、交通混亂、低薪等，讓生活在這塊土地上的人們也有所懷疑。就有網友在PTT提出「台灣有哪點像先進國家嗎？」網友們指出台灣社會許多缺點，但也提出很多被台灣人忽略的優點。

帶小孩上餐廳「飯菜、衛生紙滿地」很母湯！ 餐飲同業：來看熱炒店 大人更誇張

你家有小小孩嗎？他們正值活潑好動年紀，常常邊吃邊玩，飯菜掉的到處都是。父母親會怎麼處理呢？有位餐飲業者在爆怨公社提出這樣的疑問？「真的很想問，那些帶小孩出門吃飯的父母，你們在家也會讓孩子這樣吃飯嗎？」照片上是一片狼藉，一坨坨白飯、一團團衛生紙，還有筷子也掉在地上。

天花板常「自動打開」怕是偷窺狂？ 網曝真相：人上去會垮

租屋前一定要先看屋，以免後續發生任何爭議，有問題也可以隨時詢問房東。有網友近期發文分享，表示自己租屋處的天花版是可以推開的塑膠片組成，但卻發現蓋好的塑膠片時常出現自動打開的狀況，就算用膠帶黏起來，還是會鬆脫，原PO對此質疑是不是有人躲在天花板內，不過貼文一出後，網友紛紛留言解答，表示人如果真的爬上去天花板會垮掉。

咬一口發現炸雞沒熟 店員一個動作讓他傻眼：對不起後面客人

炸雞外皮酥脆、肉質多汁，是許多人喜愛的美食之一，民眾到速食店也都喜歡點上一份炸雞來品嚐，但有網友和家人到一家知名炸雞店用餐，竟發現雞腿有血水流出來，他反映後店家雖然道歉卻將咬過的炸雞重新丟回去油鍋炸，讓這名網友超傻眼，他將過程貼到網路上，也讓其他人看了直呼超噁心。

他加100元汽油付現金500 工讀生竟將三倍券當零錢找

振興三倍券上路後引起許多話題，其中能不能找零被許多人討論，而經濟部規定店家收取三倍券後不能夠找錢給客人，雖然政策是如此，但並沒有限制不能將三倍券當作「零錢」找給客人，一名網友在臉書貼文表示，今（24）日到加油站加油，結果工讀生找給他的錢當中竟然有現金和三倍券，讓他哭笑不得的說「我不想要三倍券呀」。

他號召評選全台最美建築物 網友驚呼：竟少了它

台灣各地有許多獨特建築，每逢假日總是吸引許多打卡拍照人潮。有網友在PTT發文，他表示若要向外國人介紹全台灣最漂亮的建築物時，心中首選會是哪一棟？...

羊肉專賣店！阿婆任性要求「掛羊頭賣豬肉」讓店家超傻眼

開店做生意最怕遇到奧客，日前一名老闆表示有位阿婆想買豬肉燴飯，但自己專賣羊肉沒有販售，向對方解釋她卻不聽，反而被質問「為什麼不賣」，無理要求讓他傻眼又無奈。

熱門新聞

他加100元汽油付現金500 工讀生竟將三倍券當零錢找

咬一口發現炸雞沒熟 店員一個動作讓他傻眼：對不起後面客人

台灣哪像先進國家？ 網友推爆「兩點」：強到讓人忌妒

女騎士左手臂刺4個中文字 網友一看笑翻：道盡辛酸血淚

超可愛手作！為一碗泡麵 她DIY整間教室 「姐吃的是回憶」

免費升級！到麥當勞買冰炫風 他用一招讓整杯快滿出來

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。