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超商取貨竟遭店員訓斥近兩分鐘 他崩潰：不想做就不要做

聯合新聞網 / 綜合報導
有人超商取貨時竟遭店員怒嗆「取貨本來就不是我們的服務範圍，這只是附加服務而已」。 示意圖，非新聞當事人物店家。聯合報系資料照
有人超商取貨時竟遭店員怒嗆「取貨本來就不是我們的服務範圍，這只是附加服務而已」。 示意圖，非新聞當事人物店家。聯合報系資料照

自從超商推出網購商品能取貨付款的服務後，不但造福眾多平時不能在家收貨的消費者，更能在貨到後七天內彈性領取。近日就有網友分享，去超商取貨時竟遭店員怒嗆「取貨本來就不是我們的服務範圍，這只是附加服務而已」，使這名網友十分憤怒表示「如果不是服務範圍，為什麼選單上可以選那個門市？」

原PO在23日於「爆怨公社」上發文，一早上班前便先去超商取貨，在櫃檯排隊時，店員已告知他取貨請稍等，就先幫其他客人結帳。但原PO強調，他等了二位客人後，直到店員又要結帳第三個客人時，原PO才說明「抱歉我趕上班，是否能先讓我取貨」。沒想到此舉竟引起店員長達兩分鐘的不友善回應。

該店員表示，若原PO趕時間的話，可以寄去別的門市啊！店員甚至還回應「你不知道我早上很忙嗎？趕時間就不要早上來取貨，你不知道我們為什麼都10點才傳簡訊叫客人取貨嗎？因為早上我們忙沒時間幫你們找貨」，更解釋道，取貨本來就不是超商店員的服務範圍，這只是附加服務而已，並強調「如果趕時間，你可以找自己尋貨的門市，寄去他們那邊，不要寄我們這，如果趕時間也可以寄宅配，家裡可以直接收貨」。

對此，原PO則回應，如果不是服務範圍，為什麼選單上可以選那個門市？然後我只是取個貨也有排隊也有稍等讓他結帳別的客人，為什麼我就要接受他的咆哮？「還是說我先到的客人也要等他把後面的客人結帳完然後我再取貨，這樣我才是對的嗎？」原PO更氣憤說明，如果門市不想做客人取貨服務，你們總公司可以把公告貼出來不用態度這麼差，讓我感覺這服務人員不適合做門市。

對於該超商後續的處理，原PO解釋，事後有打電話去客服客訴，後來主管也看23日的監視器，而店員也承認是自己的情緒問題沒處理好，主管也在電話中一再的道歉，並希望大家不要對超商門市失望。最後，原PO也表示接受他們的道歉。

此文一出，便造成熱議，多數網友紛紛表示，「請投訴他，他不適合當服務人員，因為情緒帶到職場」、「不爽可以不要寄到這？那你在這工作不爽你可以不要待啊！又不是第一天這麼忙」、「都照排隊了有錯嗎？也可以跟買東西的人講讓他等一下啊」、「那服務人員的確態度蠻差的，可以好好說，大家會明白的」。

也有貼心的網友留言補充，「店家取貨也是有抽成的喔，一件5元。可是CP值超低，因為還要進貨、點貨、理貨，最後才是等客人取貨。」、「他們取件有賺錢欸～講什麼屁話」、「我若要取貨，會盡量避開早上上班這個時間耶，因為很多人要買早餐咖啡的，店員找貨的確要時間，常會導致隊伍排更長，後面一堆等結帳的人，看著店員離開櫃檯去找貨，我就會被側目，所以我會避開這個時段，下班再去取」。

超商 網購 爆怨公社

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