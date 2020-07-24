快訊

【今日精摘】高溫39.7度刷新5紀錄／新增3例菲國境外移入

三倍券發放成本比消費券多2.9億 洪孟楷：比扯鈴還扯

聽新聞
test
0:00 / 0:00

住台中缺點多？在地人反駁「根本退休天堂」 郊區市區一堆選擇

聯合新聞網 / 綜合報導
網友好奇「住在台中有什麼缺點」，貼文掀起眾人熱議。 圖／台中市新聞局提供
網友好奇「住在台中有什麼缺點」，貼文掀起眾人熱議。 圖／台中市新聞局提供

台灣各縣市的發展程度不盡相同，每個地區都有其特色與文化，日前有網友發文列舉多項台中的優點，表示他認為台中很好，不過他也好奇詢問其他網友台中的缺點有哪些，引來在地人留言回應。

原PO在PTT發文表示，台中人口剛好不會太擠，物價也沒有台北高，有舊市區也有新興區域，逛街、購物、遊玩、美食有很多選擇，「總結來說我覺得台中很好，但住在台中有什麼缺點嗎？」

對此，其他網友指出住在台中的缺點，「物價跟北部越來越接近了，根本沒有比較低」、「治安讓人堪憂」、「根本是天龍國2.0」、「認真講，出台北交通都很不方便」、「1.秋冬的空氣、2.大眾交通、3.人行道嚴重不足」、「飆車族超多半夜吵死，車子都亂開不讓人」。

但也有人跳出來反駁，「台中要吃的有吃的、要玩的有玩的，治安普通至少我沒遇過什麼大事」、「住在台灣大道沿線，食衣住行育樂都方便」、「舊市區有些建築物其實蠻美的」、「我台中人，台中是退休天堂」、「台中現在無論市區或郊區，都是蠻多退休有錢人的選擇」。

PTT

延伸閱讀

他怨冰箱「這格」難用佔空間 內行人曝正確用法讓人長知識

為何去牛排店單點鐵板麵？內行人曝「背後原因」：划算又超值

她月經正常報到！在家突然腹部疼痛 「懷孕1小時」產下男嬰

鹹酥雞攤的地獄食材？網友點名「這兩樣」：超噁拒吃

相關新聞

住台中缺點多？在地人反駁「根本退休天堂」 郊區市區一堆選擇

台灣各縣市的發展程度不盡相同，每個地區都有其特色與文化，日前有網友發文列舉多項台中的優點，表示他認為台中很好，不過他也好奇詢問其他網友台中的缺點有哪些，引來在地人留言回應。

台灣哪像先進國家？ 網友推爆「兩點」：強到讓人忌妒

台灣到底算不算先進國家呢？這個問題其實一直有所爭議，台灣在1997年就已被全球經濟機構列入「已開發國家」的行列，但台灣社會上還是存在許多問題，例如違建、交通混亂、低薪等，讓生活在這塊土地上的人們也有所懷疑。就有網友在PTT提出「台灣有哪點像先進國家嗎？」網友們指出台灣社會許多缺點，但也提出很多被台灣人忽略的優點。

帶小孩上餐廳「飯菜、衛生紙滿地」很母湯！ 餐飲同業：來看熱炒店 大人更誇張

你家有小小孩嗎？他們正值活潑好動年紀，常常邊吃邊玩，飯菜掉的到處都是。父母親會怎麼處理呢？有位餐飲業者在爆怨公社提出這樣的疑問？「真的很想問，那些帶小孩出門吃飯的父母，你們在家也會讓孩子這樣吃飯嗎？」照片上是一片狼藉，一坨坨白飯、一團團衛生紙，還有筷子也掉在地上。

天花板常「自動打開」怕是偷窺狂？ 網曝真相：人上去會垮

租屋前一定要先看屋，以免後續發生任何爭議，有問題也可以隨時詢問房東。有網友近期發文分享，表示自己租屋處的天花版是可以推開的塑膠片組成，但卻發現蓋好的塑膠片時常出現自動打開的狀況，就算用膠帶黏起來，還是會鬆脫，原PO對此質疑是不是有人躲在天花板內，不過貼文一出後，網友紛紛留言解答，表示人如果真的爬上去天花板會垮掉。

咬一口發現炸雞沒熟 店員一個動作讓他傻眼：對不起後面客人

炸雞外皮酥脆、肉質多汁，是許多人喜愛的美食之一，民眾到速食店也都喜歡點上一份炸雞來品嚐，但有網友和家人到一家知名炸雞店用餐，竟發現雞腿有血水流出來，他反映後店家雖然道歉卻將咬過的炸雞重新丟回去油鍋炸，讓這名網友超傻眼，他將過程貼到網路上，也讓其他人看了直呼超噁心。

他加100元汽油付現金500 工讀生竟將三倍券當零錢找

振興三倍券上路後引起許多話題，其中能不能找零被許多人討論，而經濟部規定店家收取三倍券後不能夠找錢給客人，雖然政策是如此，但並沒有限制不能將三倍券當作「零錢」找給客人，一名網友在臉書貼文表示，今（24）日到加油站加油，結果工讀生找給他的錢當中竟然有現金和三倍券，讓他哭笑不得的說「我不想要三倍券呀」。

他號召評選全台最美建築物 網友驚呼：竟少了它

台灣各地有許多獨特建築，每逢假日總是吸引許多打卡拍照人潮。有網友在PTT發文，他表示若要向外國人介紹全台灣最漂亮的建築物時，心中首選會是哪一棟？...

羊肉專賣店！阿婆任性要求「掛羊頭賣豬肉」讓店家超傻眼

開店做生意最怕遇到奧客，日前一名老闆表示有位阿婆想買豬肉燴飯，但自己專賣羊肉沒有販售，向對方解釋她卻不聽，反而被質問「為什麼不賣」，無理要求讓他傻眼又無奈。

扯！服飾店試穿衣服被二度開門簾 沒道歉還說「我包在裡面」

在服裝店試穿衣服時，最怕遇到沒有門，只有門簾且還沒有鉤子的試衣間，總會擔心衣服脫到一半時，門簾不小心被人拉開。而就有網友這麼衰，遇到這種試衣間，且門簾還被人直接拉開兩次。

他領到三倍券立刻買iPhone 11 開機發現竟是「機王」超傻眼

振興三倍券已在7月15日開放超商、郵局領取購買，許多民眾拿到後紛紛開心的消費購物，有名網友一直都是使用android系統的手機，拿到券後立刻買了一支iPhone 11，沒想到開機後卻讓他超傻眼，因為螢幕上出現好幾條白線，甚至還有一條白線從螢幕中間切一半，讓他哀怨的說「請問這是ios歡迎android前死忠用戶的特效嗎？」

郵局代領三倍券 行員把「男子老婆認成女兒」網爆笑

郵局開賣三倍券後，除了造成大排長龍外，也增添不少趣事，日前一名男網友就表示自己去郵局幫老婆代領三倍券，沒想到遞上老婆的健保卡後，行員竟問男網友是要幫女兒領嗎？讓他不禁大喊「拎北是長多老」。

買199給200三倍券！賣場店員堅持差1元不給用 原因曝光

政府推動振興三倍券振興經濟，今天已經上路第9天，也有許多人遇到了奇怪狀況，像是路人會想用券換現金、不小心把三倍券洗成碎片，而這次有人遇到了到超市買199元的商品，店員卻堅持不收，最後還是用現金結帳完事，有人指出店員不收的原因。

熱門新聞

60年前show girl選拔現場轟動 網驚：這顏值打趴現代人

他加100元汽油付現金500 工讀生竟將三倍券當零錢找

他為中頭獎到好市多買豬腳和吐司 網：完蛋要缺貨了

咬一口發現炸雞沒熟 店員一個動作讓他傻眼：對不起後面客人

台灣哪像先進國家？ 網友推爆「兩點」：強到讓人忌妒

超可愛手作！為一碗泡麵 她DIY整間教室 「姐吃的是回憶」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。