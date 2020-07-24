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住台中缺點多？在地人反駁「根本退休天堂」 郊區市區一堆選擇
台灣各縣市的發展程度不盡相同，每個地區都有其特色與文化，日前有網友發文列舉多項台中的優點，表示他認為台中很好，不過他也好奇詢問其他網友台中的缺點有哪些，引來在地人留言回應。
原PO在PTT發文表示，台中人口剛好不會太擠，物價也沒有台北高，有舊市區也有新興區域，逛街、購物、遊玩、美食有很多選擇，「總結來說我覺得台中很好，但住在台中有什麼缺點嗎？」
對此，其他網友指出住在台中的缺點，「物價跟北部越來越接近了，根本沒有比較低」、「治安讓人堪憂」、「根本是天龍國2.0」、「認真講，出台北交通都很不方便」、「1.秋冬的空氣、2.大眾交通、3.人行道嚴重不足」、「飆車族超多半夜吵死，車子都亂開不讓人」。
但也有人跳出來反駁，「台中要吃的有吃的、要玩的有玩的，治安普通至少我沒遇過什麼大事」、「住在台灣大道沿線，食衣住行育樂都方便」、「舊市區有些建築物其實蠻美的」、「我台中人，台中是退休天堂」、「台中現在無論市區或郊區，都是蠻多退休有錢人的選擇」。
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