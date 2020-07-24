咬一口發現炸雞沒熟 店員一個動作讓他傻眼：對不起後面客人

炸雞外皮酥脆、肉質多汁，是許多人喜愛的美食之一，民眾到速食店也都喜歡點上一份炸雞來品嚐，但有網友和家人到一家知名炸雞店用餐，竟發現雞腿有血水流出來，他反映後店家雖然道歉卻將咬過的炸雞重新丟回去油鍋炸，讓這名網友超傻眼，他將過程貼到網路上，也讓其他人看了直呼超噁心。

原PO在《Dcard》論壇貼文寫道日前和家人到一間知名的連鎖速食店用餐，他們點了2桶炸雞品嚐，不過阿姨咬了一口後卻發現雞腿的骨頭流出血水，他們認為應該是沒有炸熟，於是姨丈拿到櫃檯反映，店員道歉之後就把這隻雞腿收進去處理。等待的過程中，原PO懷疑店員可能將咬過的雞腿丟回油鍋炸，但家人紛紛認為應該不太可能，沒想到第二盤炸雞上桌後讓他們看傻了眼。

原PO說當第二盤炸雞端上來後，他們趕緊檢查，果不其然發現那隻咬過並退回給櫃檯的雞腿，讓一家人看了覺得「超噁心的！店家居然把客人吃過的炸雞丟回油鍋炸」，沒想到他們又發現另一隻不太熟的炸雞，這次換原PO親自端到櫃檯並問說「這隻你們應該不會再丟回去炸了吧？」店員回答表示吃過的不會再回鍋油炸，但原PO將第一隻的情形說給對方聽，沒想到店員立刻變臉回說「你們有咬過喔？我們不知道你有咬過了」，讓他聽了很無言。

原PO說當然要咬過才會知道裡面的肉有沒有熟，就算不用咬的也會用手剝開來看，而且食物只要上過客人的桌就有衛生疑慮，怎麼能夠回鍋使用共同工具再料理。雖然之後店長出面道歉並拿新的炸雞給他們，但原PO已經沒有胃口吃了，他認為員工的處理態度會毀了店家的店譽，而且現在還有新冠肺炎，衛生更是第一，「跟後面吃我阿姨口水的客人說聲抱歉了」。

文章也讓許多網友看了直呼噁心不能接受，「雖然覺得油炸會把口水的病毒殺死，但還是不太能接受」、「基本上不管客人有沒有觸碰過或食用過該食物，店家就是不應該把已經出餐且客人退回的食物重新包裝給其他客人吧」、「這種店家更應該公開讓大家知道啊」、「其實高溫180度油炸超過10秒，細菌病毒就已經死光了，但撇除這個還是很噁啦」。