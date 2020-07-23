郵局代領三倍券 行員把「男子老婆認成女兒」網爆笑

郵局開賣三倍券後，除了造成大排長龍外，也增添不少趣事，日前一名男網友就表示自己去郵局幫老婆代領三倍券，沒想到遞上老婆的健保卡後，行員竟問男網友是要幫女兒領嗎？讓他不禁大喊「拎北是長多老」。

原po在「爆怨公社」發文，自己今天去郵局領傳說中的三倍券，到櫃台後，向行員表示要領兩份三倍券，其中一份是幫忙代領，並遞上兩張健保卡，由於原po並沒有表明是要幫妻子代領，行員收到健保卡後，看了一眼便跟他說，「先生，不好意思，有帶身分證嗎？代領需要身分證，你應該是要幫你女兒代領吧？」，行員的反應讓原po不禁哭笑不得，大喊自己是長得多老。

此文一出，引起許多網友爆笑，紛紛回應「老婆表示開心，本來要全徵收，現在裡面500給你兩張」、「換個角度想，人家行員稱讚你老婆年輕又美麗」、「快分享給老婆，你的好日子可以過很久」、「炫耀老婆看起來很年輕啊！」。另外，有網友指出可能是健保卡的照片都沒有換，還放著小時候的照片，才會被誤認為是女兒，不過網友也點出盲點，表示「等等，他沒發現你們『父女』年齡相近又不同姓氏嗎？」。

提醒民眾，若要去郵局代領三倍券，需攜帶被代領人的健保卡，領取人本人的身分證及健保卡，還要準備1000元，一人最多可以代領5份。