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車費245奧客硬凹只有200 運將一句神回他嚇到秒掏500元

聯合新聞網 / 綜合報導
一名計程車司機透露載到一個車資245元的客人，沒想到對方卻說身上只有200元，讓司機氣得表示「沒關係，送你到警察局就好」，不料客人卻立馬掏出500元付錢，讓他超傻眼，照片為示意圖。本報資料照片
一名計程車司機透露載到一個車資245元的客人，沒想到對方卻說身上只有200元，讓司機氣得表示「沒關係，送你到警察局就好」，不料客人卻立馬掏出500元付錢，讓他超傻眼，照片為示意圖。本報資料照片

有時候貪小便宜不成恐怕還會吃虧，一名計程車司機透露載到一個車資245元的客人，沒想到對方卻說身上只有200元，讓司機氣得表示「沒關係，送你到警察局就好」，不料客人卻立馬掏出500元付錢，讓他超傻眼。

昨（21日）一名計程車司機在臉書社團「爆怨公社發文表示，載到一個客人從圓山上車跳表到港墘路，車資總共245元，但對方付錢時卻說「哇⋯我只有200元怎麼辦？」司機霸氣回嗆「沒關係，送你到警察局就好」，讓他嚇得立刻掏出500元付錢，而司機也無奈表示「現在的年輕人是怎麼了⋯連這45元也要騙？」

貼文曝光後網友們紛紛留言，「其實可以倒車45元的時候讓他下車，熱死他」、「把他載到擎天崗，跟他說多的算你的」、「人家的職業剛好是魔術師」、「載到丐幫的」、「真可憐，人格只值45元」、「太強了，要是我肯定說沒關係⋯然後常常都在賠錢」、「感覺他只是想佔小便宜」、「可以下載『110視訊報案』App，對付奧客很實用」、「沒錢不會搭公車嗎？」

警察 計程車 魔術師 爆怨公社 奧客 公車

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