車費245奧客硬凹只有200 運將一句神回他嚇到秒掏500元

今天(7/22)是廿四節氣的「大暑」，傳統上天氣最熱的一天。天氣太熱，很多人喜歡開車到速食店「得來速」，吹著冷氣，享受餐點帶著走的服務。有的人習慣吃便當，百元之內選個主菜、幾樣配菜，經濟實惠。一般人多走進便當店點餐，或頂多打電話外送，你有聽過有人用「得來速」方式買便當嗎？有位便當店員工在爆怨公社求救，說有客人把便當店當「得來速」，希望網友教他如何應對。

2020-07-22 11:35