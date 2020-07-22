台式與日式味噌哪裡不同？ 網曝一關鍵差別

台灣餐廳常見的味噌湯與日式味噌湯有什麼不同之處？一名網友相當好奇台式味噌湯要加什麼才會符合台式的命題，便發文詢問網友意見，而不少網友表示「柴魚」是重要關鍵。

有網友在Ptt發文表示，台式味噌湯很常在自助餐店、營養午餐和熱炒店見到，不過顏色和味道似乎與日式味噌湯有滿大的差別，其中台式都有種特有的豆腥味，因此讓原po相當好奇，「台式味噌湯的靈魂是什麼？」

對此不少網友提到了柴魚，「在日本從沒喝過柴魚味那麼重的味噌湯」、「柴魚片是本體」、「台式味噌湯煮高湯的柴魚不撈起來當成料，日式的作法滾30秒就撈起來了」。

另外也有網友認為台式味噌湯裡一定要加豆腐，「豆腐啦，從小喝到大，裡面一定有豆腐」，有人則說排骨、蘿蔔和小魚乾是必加配料，「排骨酥跟白蘿蔔啊」、「排骨酥一定要有吧」，「小魚乾跟白蘿蔔」。

台式味噌湯主要是以丁香魚、柴魚片為底，再加上豆腐、海苔和蔥花等配料，與日式味噌湯相比鹹味較低，多是有甜味的白味噌，而日式味噌湯的湯底是水煮昆布後取出加入柴魚片，最後過濾才放入味噌。