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全台第一大縣人口剩126萬多人 在地人曝2原因：根本不想回家

聯合新聞網 / 綜合報導
根據內政部統計，截至今年5月底，彰化縣總人口僅剩126萬9953人。圖為彰化火車站。 聯合報系資料照／記者劉明岩攝影
根據內政部統計，截至今年5月底，彰化縣總人口僅剩126萬9953人。圖為彰化火車站。 聯合報系資料照／記者劉明岩攝影

根據內政部統計，今年（2020）上半年出生數較死亡數少8795人，另外遷往國外人數又高於外國移入人數，台大社會系教授薛承泰擔憂「今年要維持人口正成長很困難」。台灣人口邁入「負成長」，根據內政部資料，號稱「台灣第一大縣」的彰化縣早在2005年人口就不斷減少，截至今年5月總人口數僅剩126萬9953人。對此，有位網友在PTT點出2個重要原因，讓他大嘆「以後不會想待在彰化」。

雖然彰化縣面積不大，但因為早開發、境內多為平原，因此人口相當密集，其人口總數更是在六都之外的「第一大縣」。根據內政部統計，2004年時彰化境內人口共有131萬6762人，但到今年5月底時僅剩126萬9953人，共減少4萬6809人，約減少3.55%總人口。

對此有網友在PTT「八卦板」表示自己在彰化住了10多年，但有2個原因讓他壓根不想留在彰化。原PO表示第一是彰化交通不便，他表示除了彰化市區、員林市區有多班次的彰化客運跟員林客運之外，其他地方的公車約1至1.5小時才有一班。原PO還舉例雖然高中時就讀位於彰化市的學校，但單趟車程就要1個小時，讓他感嘆即使家在彰化仍需在市區租屋，交通不便的程度更讓原PO直呼「根本就不想回家，太久了」。

此外原PO還提到彰化「工作機會少、薪水低」，他表示在南彰化比較鄉下的地方，離家近的工作不外乎就是務農或在小工廠工作，但薪資待遇讓原PO直呼「真的不怎麼樣」。最後原PO提及目前已在台中生活一年，雖然生活開銷略高於彰化，但因為交通方便、空閒時間還能當外送員賺外快，讓原PO「不想回彰化」的念頭加深。

貼文曝光後鄉民紛紛回應，「偏鄉」、「同鄉的給推，彰化是黑心企業大本營」、「沒好的工作年輕人就會跑了」、「我也彰化偏鄉仔，公車那個真的超有感」，針對交通不便一點更有人指出溪湖才是彰化中間，交通重點卻一直放在山線，讓他大嘆「整個中間偏海線都不是人」；但也有人對於鄉下人口外移有不同看法，「自己的家鄉自己救」、「年輕人不願意待在家鄉，又怎麼會有改變了」。

內政部 PTT 偏鄉

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