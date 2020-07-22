他吃超商燴飯吐出一硬物 網友驚嚇直言「噁爆」

忙碌的現代人有時為求方便，會以加熱快速的微波食品當作一餐，不過卻有網友在食用餐點時，驚覺有個硬物夾雜其中，沒想到吐出竟然是個蝸牛殼，直言超噁心。

有網友在「Dcard」發文提到日前到超商買晚餐隨手拿了一個豬柳燴飯結帳，卻在吃了一口後，突然覺得口感不太對勁，似乎有硬物參雜在餐點中，吐出一看竟是一個蝸牛殼，讓他當下超傻眼直言「真是噁爆」。

從原po所發出的照片中可以看到，蝸牛殼與燴飯醬料的顏色十分接近，若不仔細觀察確實不易察覺。而網友看了後坦言，「噁到爆，再也不敢吃超商的微波食品了」，也有網友開玩笑說，「直接變法式田螺料理」，有人則表示，「每次吃東西吃到奇怪的口感，都會趕快假裝沒事吞下去，因為很怕吐出來發現是蟲」。

事後原po也將此事向食品工廠的客服人員反應，對方說這是個案，要他自行回到原店鋪退款，但因為原po是在上火車前在站外附近的商家購買，很難再回到原店家處理，而客服則說會再與他聯繫，另外原po也有向購買商店客訴，目前都還在等待回應。