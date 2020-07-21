藝FUN券全家槓龜靠刮刮樂賺2000元 他驚呼：老天爺是公平的
隨著國內疫情趨緩，繼行政院推出振興三倍券後，文化部也加碼12億發行600元藝FUN券，希望能夠與民眾一起振興藝文產業。今（21）日藝FUN券的中獎幸運兒也出爐，只要身分證號末數0、3、4、5、7、8、9就可以領到600元獎券，不過今天卻有一名網友在臉書《 爆廢公社公開版 》PO文表示，他們全家剛好都沒中獎，但買刮刮樂卻幸運的中了2000元，這讓原PO不禁開玩笑直呼「老天爺是公平的！」
原PO在文中提到，今天藝FUN券未中獎的號碼是身分證號末數1、2、6，剛好自己的尾數是1，兒子是2，老婆是6，沒中的號碼全被一家三口包下，原PO一時氣到在中餐時間怒買200元的刮刮樂，沒想到竟然幸運的中了2000元。從貼出的照片可看到，刮刮樂上有3個遊戲區，原PO在其中一個遊戲區刮中了幸運數字35，就獲得了2000元的獎金。
PO文一出後，立刻引來網友熱議，紛紛驚呼「10倍券！太幸運了」、「200成本+藝FUN券600*3=2000 打平」、「這樣還比較好，是現金」、「中這種獎比較實際，藝FUN券用的地方也有限」、「現金更棒」、「也太幸運，老天爺會再幫你開一扇窗」、「老天關了你三道窗，一定會開給你三道光」、「看來藝FUN券沒中的人都可以去試試看刮刮樂，搞不好中獎機率還比較高」。
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