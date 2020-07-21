沒開冷氣竟電錶暴增4490度費用逾2萬元 他見檢測結果超無奈

近日天氣炎熱，許多家庭都會開冷氣消暑，但就會間接造成家中電費飆漲，常在網路引發話題。日前就有一名網友在臉書《 爆料公社 》中PO文提到，最近自己被家中電費爆增搞得滿頭包，即使從4到6月都沒有開冷氣，但在這期間電錶一天都會飆到150度左右，甚至一度暴增到一期4490度，電費超過2萬元，後來真的忍無可忍找經濟部檢驗局檢測，但拿到報告書後卻讓原PO完全無法接受。

原PO在文中表示，在這兩三個月以來，家中的電錶一直亂飆，搞得他都不敢開冷氣。他透露為了查明真相，自6月23日起他就開始紀錄電錶每天跑的度數，並觀察到在都沒有開冷氣的情況下，電錶有時會一天跑10幾度，也會一天飆到150度左右，只開神桌燈、冰箱和3個電風扇而已，但間隔6小時竟然還是會飆個16度。對此，原PO詢問台電，台電人員卻只是把總電源關掉，說句「電錶很正常」就走人了，隨後更問了水電工，水電工認為應該是漏電，把檢查表勾完就走了，原PO不明白為何家中只有媽媽跟姊姊在生活，卻可以一天用到平均77度電。

自6月23日起他就開始紀錄電錶每天跑的度數，並觀察到在都沒有開冷氣的情況下，電錶有時會一天跑10幾度，也會一天飆到150度左右。圖擷自 爆料公社

直到經濟部檢驗局將舊電錶換走，電錶才回到正常的狀態，不過卻還是得自費1800，這讓原PO無奈的直呼「如果不喜歡用台哥大，還可以用中華、遠傳，但台電用不爽，還真的沒別家可用了」。

幾天後檢驗報告出爐，經濟部檢驗局表示電錶沒問題，從原PO貼出的檢驗報告書中可看到，所有的測試皆符合規範，原PO便氣的說「指針有問題，你檢查轉動的電盤，就好比車的方向盤壞了，技師卻在檢查輪胎」，自從換了新的電錶後，平均一天都跑10幾度而已，他認為不是自己不想繳費，而是這根本就是不合理用電，也提醒網友若是以後遇到相同的問題，就要趕快處理，才不會一次暴增大筆電費。

事情曝光後，立刻引來網友瘋狂討論，並紛紛回應「我這個月也多了1446度，多了快8000元」、「真的太誇張，電費幾乎等於房貸了吧」、「我也有遇過這樣，沒吹冷氣，電費卻7、8千塊，後來住幾個月就沒住了」、「電費也太可怕，從來沒看過這麼多的」、「我家也是發生一模模一樣樣的情形，就摸摸鼻子檢驗電錶說沒問題，只能換新電錶（之後電費恢復正常），多繳的電費也沒辦法拿回來」、「希望台電能夠正視這個問題，這種情形已經不是單一個案了」。

也有不少網友提出建議，「可以嘗試看看消保處有沒有效，不合理的情形太誇張了，消保處應該會幫忙處理」、「可以找律師打訴訟，要回之前繳的電費，這真的太扯了」。