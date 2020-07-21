扯！男捷運車廂內佔用2座位 竟當自己家「當眾剃鬍」

大眾交通運輸工具屬於公共場所，雖然環境整齊舒適，但若有民眾把公共空間當成自家使用就會造成其他乘客的困擾。一名網友分享一段在捷運車廂內的影片，一名藍衣男子不僅同時跨坐在2張椅子上，更誇張的「刮起鬍子」，在車廂內看到這一幕都讓大家痛批「還真得當自己家啊！」

一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」PO出一段在松山新店線捷運車廂內拍攝的影片，影片中藍衣男子雙腳跨坐，直接同時佔滿2個座位，更誇張的是，藍衣男子竟然還邊滑手機「邊用電動刮鬍刀剃鬍子」。

在這段28秒的影片中，在捷運行駛的聲音之下，還能聽見電動刮鬍刀震動的聲響，可見音量確實不小，而藍衣男子也毫不在意車廂內還有其他乘客在場，直接把車廂當成自己家，讓人相當傻眼。

許多網友看見這段影片後紛紛直呼太誇張，有網友就痛批「有沒有公德心啊！」、「捷運就是你家……」、「難道是時間管理大師？」、「太隨便了吧」、「再怎麼趕也不需要這樣」、「怎麼會有這麼離譜的人」，更有眼尖網友發現藍衣男子「沒戴口罩」，引發眾網友不滿情緒。

TVBS報導也提到，北捷行政處客服中心主任凌啟堯表示，「若刮鬍子造成廢棄物產生，基本上是有違其他相關法令」。另根據《大眾捷運法》第50條其中規定，民眾若是躺臥於車廂內或月台上的座位，不聽勸阻，可開罰1500元至7500元。