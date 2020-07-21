媽媽不愛壽喜燒原因曝光 網：喝完要洗腎了吧！

台灣人愛吃火鍋的程度不分季節，常常在夏天還是會看見各處火鍋店大排長龍，冬天就更不用說了，而台灣火鍋的種類也非常繁多，麻辣、石頭、日式、泰式、牛奶、薑母鴨、羊肉爐...等任君挑選。根據統計，全台灣火鍋店估計超過10,000家，台灣人一年吃掉了將近400億元的火鍋。

網友在Dcard上分享，自己的媽媽非常愛吃火鍋，任何口味都逃不過媽媽的胃，不過唯獨壽喜燒不受媽媽青睞，有次原Po和媽媽相約吃火鍋，雖然被媽媽阻止說「壽喜燒真的很難吃」，但他還是點了，正當吃得津津有味時，媽媽突然舀一口壽喜燒的湯起來喝，然後狂皺眉頭，這時原Po終於了解媽媽不喜歡壽喜燒的原因，但他覺得壽喜燒湯汁喝起來滿鹹的，詢問「到底誰會喝壽喜燒的醬油湯汁啦」。

對此，網友回應「喝完要洗腎了吧！鹹爆」、「我也沒在喝耶太鹹了，不過煮肉真的很讚」、「想要喝湯的話不會點壽喜燒」、「會多加點水喝湯」、「我會喝，但都被讀護理系的阻止」、「之前吃壽喜燒習慣性的拿湯加飯吃」，不過有網友指出，台灣人吃火鍋一定要喝湯，而真正日本道地的壽喜燒湯是可以喝的。

文章也釣出曾經在火鍋店的員工說，「壽喜燒是真的好吃，下班就會不小心留在店裡吃鍋，然後把加班費給還回去了」，也有網友表示「壽喜燒的靈魂就是一定要沾蛋液吃！」

不過，也有另一派不愛壽喜燒的網友留言，「覺得壽喜燒的味道沒什麼層次，就是很鹹很甜而已」、「壽喜燒吃一吃感覺就像在吃從小吃到大的台南地方媽媽滷肉，就甜甜的醬油」、「我無法接受該是鹹的食物結果是甜的，壽喜燒每個食物煮出來都是甜的，吃過一次就再也沒碰過了」。