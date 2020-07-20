外送員送餐被攔！訂餐人不下樓 狂盧要他「跟警衛撒嬌」

外送平台崛起，許多人沒有時間外出吃飯，必須倚賴外送，不過多數社區大樓門口有警衛管理，通常不會讓不認識的民眾隨意上樓，以防危險。一名外送員日前遇到警衛不給上樓的狀況，向訂餐者反應，對方不只不願下來，還要他「變裝跟警衛撒嬌」，讓他相當傻眼。

一名職業為外送員的網友在爆料公社發文表示，送餐時若大樓警衛沒有擋人，通常都會將餐點送上樓，日前送到一筆訂單，警衛不讓他上樓，他只好通知訂餐人，希望對方下樓領餐，豈料對方卻要求他變裝，假裝是朋友，並要他跟警衛撒嬌，就是不願下樓領餐。

該網友貼出與訂餐者的對話，他向對方反應警衛說沒辦法上樓後，對方竟反問「你幾歲？」並說「你說是朋友，換個樣子，老人家容易忘記，撒嬌討警衛開心」，此話讓該網友傻眼回應「男生撒嬌能看嗎？剛剛他超兇的」，對方竟說「男生有男生的撒嬌方式」，讓他非常無言。

該網友表示，後續是剛好訂餐人有朋友要上樓，才由朋友代領，他表示，這筆訂餐是以現金支付，因此也無法直接放在管理室，也好險後面沒有訂單要送，否則浪費許多時間。

其他網友也笑翻，留言「他是不是想約你？還問你幾歲？」、「還問幾歲，好可怕什麼怪阿姨」、「問幾歲是想吃外送員？」、「看來你的年齡讓她不滿意，才pass讓人家拿上去」、「人家她本來期待看到你的欸，子浩」、「我覺得好險你沒上樓這個人怪怪的」。

訂餐人不願下樓領餐，要求外送員想辦法上樓。圖／取自 爆料公社

訂餐人不願下樓領餐，要求外送員想辦法上樓。圖／取自 爆料公社

訂餐人不願下樓領餐，要求外送員想辦法上樓。圖／取自 爆料公社