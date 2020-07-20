台灣圓環為何在中間加十字路口？網友：功用本末倒置

道路上常見的圓環，由於不需要號誌燈，可以排解車流、減少交通衝突和提高交通安全係數。有網友指出台灣的圓環卻有中間設十字路口的奇葩設計，不解這樣不是反而跟原本的降低衝突理念相左。

網友在PTT發問，他說圓環被發明來有效解決路口碰撞跟車流衝突的設計，像荷蘭瑞典等國使用圓環設計，讓車禍事故量大幅減少。但是台灣的圓環卻在裡面加上十字路口，使得圓環減少衝突跟匯合的設計本末倒置，他問為何台灣要這樣設計？

台灣有些圓環會在中間加上十字路口。圖取自imgur

不少網友紛紛抱怨圓環失敗之處：「路線變得超複雜」、「台灣太地狹人稠，圓環沒有三個車道根本做不起來」、「圓環對行人來說根本是爛設計」、「有些圓環還有停車格勒，奇葩發明」。有人表示就算不加十字路口，圓環也不適用台灣，直行和內外側轉入轉出讓車輛全部卡在一起，更險象環生。

有網友解釋圓環是日治時期規畫的，不需設置紅綠燈，減少交通衝突點、提高了交通安全係數。但車流量大時反而容易造成壅塞，塞車後反而更危險，所以近年台灣很多圓環都拆掉改建成十字路口。