外送員送餐掛門把「一開就落地」 他崩潰：怎麼拿

疫情反彈，不少人留家叫外賣以取代內用，為減低傳播風險，也有人讓外賣員將餐點放在門外，以自行領取。不過，最近有台灣網友分享叫外賣的爆笑經歷，外賣員竟將裝着餐點的膠袋掛在水平門把上，即客人一開外賣就可能滑下去，不知外賣員是有心還是無意，卻讓樓主不知所措。網民看後紛紛獻計，開玩笑指「考驗你的速度」、「玻璃切割」。

樓主日前在facebook群組「爆笑2公社」上傳照片，無奈說道：「你把外賣掛在門把上，我開門也不是，不開也不是。」照片中則看到外賣被掛在室外的水平門把上，樓主一旦開門，外面的門把也可能跟着向下扭動，令整袋餐點或隨即掉落地上。

一道玻璃門之隔，樓主與外賣儼如「世界上最遠的距離」，大批網民看過帖文不禁笑翻，更留言出謀獻策，「只能敲破玻璃先伸手出去拿了」、「旁邊有窗」、「閃電般的速度！就贏了」；部分人更認真分析，表示市面上部分門把能夠拉向上開門，剛好避免了這種窘境。

另外，有人就分享另一名「同路人」遇上相同情況時的解決方法，當時事主拍片記錄成功一刻，看到他扶着把手做好準備，最後只用1秒快速開門，餐點瞬間彈了一下，但仍停留在門把邊緣。

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文章授權轉載自《香港01》