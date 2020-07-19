外送130元烤鰻魚飯看起來像罐頭鰻魚 網一面倒：不要妄想

近日天氣炎熱，許多民眾都躲在家中吹冷氣，因此三餐都用外送平台解決。對此，昨（18）日就有一名網友在臉書《 爆怨公社 》中PO文提到，日前他在外送平台點了一碗鰻魚飯，但卻跟手機上的圖片差很大，主食「鰻魚」還看起來像是罐頭食品，因此原PO就忍不住問道「為什麼會看起來像用紅燒鰻罐頭？」

原PO在文中表示，昨天他在美食外送平台上點了一碗130元的烤鰻魚拌飯，沒想到送來打開餐盒後，卻發現份量跟照片中的差很大。從照片中可看出，飯量幾乎不到碗的一半，就連鰻魚都看起來像是用罐頭的，不像是新鮮的鰻魚，一旁的溏心蛋也變成了一般的煎蛋，這樣敷衍的菜量讓原PO不禁開玩笑說道「老闆老實告訴我是不是用鰻魚罐頭，我保證不揍你」。

PO文一出後，隨即引來網友熱議，紛紛回應「130想吃到真的鰻魚在妄想吧」、「這就是罐頭啊，無庸置疑」、「一看就知道是紅鷹牌罐頭」、「這是罐頭無誤」、「這個價錢當然是罐頭，荷包蛋10元、白飯10元、鰻魚罐頭30，賣130剛剛好」、「其實罐頭也不便宜，這樣是剛剛好了」、「雖然真的跟照片差很多，但是以這樣的質量來看，130是剛剛好」、「很多餐廳的鰻魚飯也都是調理包，不意外」、「都說烤鰻魚飯了，想也知道如果是新鮮的，絕對不可能只賣130」、「罐頭鰻魚130差不多啦，180-220才可能有真正的蒲燒鰻」。