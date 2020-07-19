鐵板麵怎麼吃才內行？ 老饕推「靈魂配料」：飽又滿足

鐵板麵是不少台灣人喜愛的美食之一，可以根據需求加入不同醬汁和配料，成為早餐店的人氣商品，就有網友好奇「鐵板麵除了最重要的蛋，還可以怎麼吃才內行」，釣出老饕分享「銷魂組合」，直呼「很飽又滿足」。

原PO在PTT發文表示，鐵板麵口味有很多種，最常看到黑胡椒跟蘑菇系列，不然就是三杯雞、青醬、白醬等，上面配料也相當講究，該放豬排、絞肉、蛤蜊、蘑菇都各霸一方不同說詞，因此詢問大家「早餐鐵板麵怎麼吃才懂吃？」

貼文一出，網友留言回應，「黑胡椒醬+炸豬排+半熟蛋，不要放蔬菜」、「混醬蘑菇很多，配料放熱狗或卡拉脆雞」、「蘑菇麵加九層塔、豆芽菜超好吃」、「一定要加東泉辣椒醬」、「加塊豬排就很飽又滿足」、「麵體要用烏龍麵」。