拿三倍券還債！他滿臉問號拒收 網反勸：有總比沒有好

振興三倍券15日開始發放領取，民眾紛紛思考該如何花費，但有網友遇到最扯的使用方法，有朋友想拿三倍券來還先前欠的錢，讓他滿臉問號直接拒絕，貼文曝光後，眾人一致認為「有總比沒有好，趕緊收下」。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」貼出對話截圖，只見朋友好奇詢問原PO會用三倍券嗎，原PO沒想太多便回答會用，對方解釋「我不是還欠你2000元，想說拿券來抵，它等同現金而且很多店家有優惠，這樣你比較賺」，原PO看完傻眼又無奈，「果不其然這樣的人一定會出現，感謝你的好意啊！」

貼文一出，網友們多數能接受該名朋友的作法，「願意給就很好了，至少還能花」、「還算挺有良心的，總比不還的好」、「其實可以，反正都用的到」、「沒差阿！一樣是2000」、「不要白不要，總比一直被拖著好」、「人家有那個心想還就好了」、「至少有誠意要還，能拿回來就要偷笑了」。