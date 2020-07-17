為何手排車在台沒落？ 內行人曝「致命關鍵」：會累死

自排車和手排車各有優缺點，自動排檔操作簡單駕駛能輕鬆上手，不過引擎煞車的效果較差，而手動排檔遇到煞車失效時可用降檔來減速，不易發生危險但操作較為繁瑣，對此有網友表示，市面上的手排車越來越少，讓他好奇「為何手排車在台灣沒落」，貼文掀起眾人討論。

原PO在PTT發文表示，自己最近在看手排車，才發現100萬以內的可以說是絕種了，這情況讓他十分不解，「照理說考手排駕照的人應該也不少，好奇手排車在台灣沒落的原因」。

問題曝光後，有內行人指出「開手排比較累，特別是塞在車陣中走走停停，你就知道差多大，別人是無聊到快睡著，你是左腳不停收放離合器好像跑了五千公尺」、「上坡塞車看你踩到腳抽筋」、「塞高速公路的時候保證會後悔」、「人口密度高紅綠燈多，一停就要打排檔煩死」、「傻瓜才開手排，累死自己」、「真的是除了報廢車或沒事才開手排」。

不過有鄉民提出不同看法，「歐洲手排車滿街跑」、「波蘭一堆手排車」、「有些貨車還是手排的」。也有人認為現在科技進步，製造商多往自動車發展，市面上的手排車銷量少，終將會走入歷史。