比利時情侶遊台遭「砂石車逼車」眾網友道歉：丟臉丟到國外

一對比利時情侶網紅Naick & Kim自2019年開始環遊世界，他們因新冠肺炎疫情，已停留在台灣長達3個多月。近日他們前往合歡山，在南投的路上卻遭到砂石車逼車，過程全被錄下而且不只一輛，讓他氣得大罵「X！」網友看到也留言痛批「丟臉丟到國外」。

Naick & Kim在13日上傳一支影片，他們計畫穿越台灣中部，前往位於花蓮縣太魯閣國家公園的合歡山。然而車程並非一路順暢，他們在開車行經南投路段時，連續遭遇到兩輛砂石車逼車，他們怒按喇叭大罵「哪有這樣跟車的」。從影片中可見，限速60的車道後方跟著一輛卡車，但卡車司機越開越近，都快貼到保險桿。隨後卡車司機變換車道繼續貼在另一輛車後方，接著用緊湊的車身空檔繼續超車。讓他感嘆「都快被擠出路邊，這些人開車真的不顧安全。」

經歷逼車事件後餘悸猶存，他們回憶如果當時突然煞車，「那麼重的卡車壓過來就完蛋了」。其中第一輛卡車不斷變換車道，且空間不夠大還堅持要超車「到底在想什麼」、「真是服了這些司機」。

網友看到影片後，也痛斥部分砂石車司機，「真的是丟臉丟到國外去」，認為台灣什麼都好就是交通很爛，一點都不尊重其他用路人。另有不少網友集體道歉，「對不起。台灣有失水準的行為」、「一粒老鼠屎壞了一鍋粥」、「希望不要影響到你們旅行的心情」。