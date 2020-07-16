房客廚房開火後消失造成整棟煙 婆婆竟回：房子不會燒那麼快

一名網友發文透露自己住在老舊公寓四樓，而老公的叔叔將二樓隔間後租人，但房客經常開火煮東西後就跑到房間看電視，之前就有過燒到整棟都是煙的經驗，但同樣的事近日卻又上演，讓原PO氣得要婆婆跟叔叔反應，沒想到婆婆卻回「家裡不是用易燃木板去蓋的，應該不會燃燒那麼快」讓她超傻眼。

日前一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文透露，家裡是一棟五層樓的老舊公寓，他們住在四樓而老公的叔叔為二樓的房東，將房子隔成雅房後租人，但卻有房客每次在廚房開火後就跑到房間看電視，之前已經有燒到整棟都是煙的經驗，沒想到同樣的事卻又一再發生。

原PO表示當天要不是兒子聞到燒焦味，才得知二樓房客煮東西時又跑到房間看電視，於是原PO氣的打電話給婆婆請她跟叔叔反應，但沒想到婆婆卻說公公沒看到所以不要打給叔叔，還安慰原PO「家裡不是用易燃木板去蓋的，應該不會燃燒那麼快」讓她非常傻眼

原PO表示這已經不是第一次發生，她還為了這個不定時炸彈買了兩支滅火器回家，這也讓她氣憤怒嗆「下次再給我煮東西跑進去，我不管他有沒有燒起來，我直接拿滅火器滅了他」。

貼文曝光後網友們紛紛留言，「下次冒煙，滅火器直接噴了再說」、「冒著生命危險住在這欸！太可怕了」、「就一定要火燒房子才算看到」、「叫他直接裝住宅用火災警報器（偵煙型），總會聽到警報聲吧！」、「特力屋有在賣自動關火裝置，一個$1580，去買兩個回來裝吧⋯⋯15分鐘自動關火」、「可以去消防局申請免費警報器（需審核）」。