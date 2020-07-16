小孩在機車後座睡著母尋求協助 警察回應：我們沒有義務

俗話說「警察是人民的保母」，但真的是民眾有所求，警察就必須使命必達嗎？近日有位媽媽在網路上發文表示，騎車時孩子在後座沉睡，在叫不醒的情況下，只能前往附近派出所尋求協助。在詢問警察過後，卻只得到「這裡是警察局，這裡不是托兒所，我們沒有義務要載妳孩子回去」的回覆，使這位媽媽無奈表示「所謂的人民保母，能否將心比心？」

原PO於14日在「爆料公社」上發文表示，因騎車去樹林後站夜市買晚餐，後座的小孩已沉睡並往後仰90度，且不時的搖晃著，才不得已向警察局求助。她也強調「如果能不影響到孩子的安危之下，我能自己處理的話，還需要尋求協助嗎？」，表示對於警察的態度感到不解。

原PO在文末補充，一個三歲的小孩，不能獨留在家，買個晚餐睡著又危險，到警局「尋求建議」或「協助」卻又被兇。同時她也提到，了解警察沒這個義務，但若今天孩子沉睡在機車上，難不成要等出事了才願意受理案件嗎？使她氣憤的向網友們提問「這是該名員警該有的回覆嗎？」

此文一出，多數網友表示，「有一種交通工具名叫計程車又稱小黃」、「警察可以幫妳處理緊急狀況，但不是可以幫妳處理私事的，妳應該請計程車載送兒童回家，如果錢不夠跟派出所借個200元來日歸還，警察應該不會拒絕」、「警察不是私人保母，這回答沒錯」。

但也有留言表示，就算警察沒義務協助，但口氣的確有待加強，「員警的態度真的有待加強，辛苦這位媽媽了」、「不管什麼職業都有熱心或冷漠的人，只能說剛好遇到不對的人」、「口氣是差了點」、「警察是人民的保母，在怎麼樣也不該口氣那麼差，可詢問是否需要協助叫計程車也可以，這也是一個辦法」。