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「這是政府發給我的」國二兒子討不到三倍券 怒嗆母：妳侵占

聯合新聞網 / 綜合報導
為了振興經濟，政府發放三倍券給民眾使用，卻也衍生出家庭問題。 聯合報系資料照片／記者侯永全攝影
為了振興經濟，政府發放三倍券給民眾使用，卻也衍生出家庭問題。 聯合報系資料照片／記者侯永全攝影

振興三倍券在昨（15）日首波發放，包括超商、郵局都有許多人大排長龍等著領取，一名網友在臉書寫道身邊有位女性朋友是名單親媽媽，帶著兩個孩子和外婆同住，朋友昨天幫自己和家人一共領了4份三倍券回家，沒想到念國二的兒子看到立刻要求要拿屬於自己的那一份，但朋友以要用在家裡開銷支出為由拒絕，讓兒子氣得大罵媽媽「侵占」，貼文引起網友不同看法，但多數人認為雙方缺乏溝通。

原PO在臉書「爆廢公社表示這名女性友人在昨天發放三倍券的首日就領了1萬2回家，沒想到一回到家，就讀國二的兒子馬上索討屬於他的三倍券，但朋友拒絕並表示這些三倍券要拿來買家用的，兒子一聽不滿的說「這是政府發給我的，是屬於我的，妳這是侵占」，朋友也火大的回說「你說是你的，那你拿1000出來我就給你，這1000是我墊的，你要就拿1000出來，我3000馬上給你」，兒子聽了氣得轉頭回房間還用力甩門。

朋友很傷腦筋，只好打電話跟原PO訴苦，而原PO表示其實朋友對孩子的教育很上心，只是因為平時還得上班，所以兩個孩子就交由外婆照顧，也因此難免疏於教育，她會再跟兒子溝通一下。這件事情讓原PO覺得孩子雖然有錯但也不能完全都是錯，而站在媽媽的立場，全部都拿來當家用也是對的，他也就這個問題來詢問其他網友們，「到底誰是對的？誰是錯的？」

文章一出引起網友的激辯，力挺媽媽的人表示「錢不是重點，但孩子的價值觀已扭曲」、「老實說…這振興券是父母（繳稅的人）拿納稅錢給國家，國家才有能力發放的」、「要拿也是可以，從他的生活費扣3000」、「父母疼小孩是天安排，不要當作父母是奴才」、「國二了，是該好好教育金錢觀」、「現在的小孩太聰明了，慾望也很多，態度真的很不OK」。

反之覺得父母問題比較大的網友認為「小孩沒有賺錢能力，卻跟他說要他拿出1000元，而振興券原本就是發給每個人的，那就是屬於那個小孩的，這爸媽有問題嗎？」、「國二了，該給小孩的就要給小孩。身為家長，真的不應該用補貼家用跟一些家庭壓力來強迫徵收孩子應得的東西」、「父母真的管太多了，應該要學會放手，讓孩子學習理財或是對自己的人生負責」。

不過也有網友分享自己處理的方法，「這時我不會替他領，反而是告知他領取注意事項。若小孩沒有能力換取，我會提出買下他的領取資格（出價低是一定的）」、「我是直接給我兒子1000，買自己想要的東西，另外1000我說要拿來繳學費（我事先就跟他先溝通了）」、「我會給2000，這2000才真的是政府給他的錢」、「因為是小孩名義領的，是我的話會扣掉1000元，給他2000元振興券」、「我身邊的例子是只給2000，因為1000是父母出的，我覺得合理」。

爆廢公社 三倍券

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