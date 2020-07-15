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小孩咖啡廳哭鬧 她貼心提醒卻遭路人嗆：妳以後也會有小孩！

聯合新聞網 / 綜合報導
在咖啡店遇到小孩不停地尖叫哭鬧，她貼心向小孩的媽媽提建議，卻遭路人嗆「吵到你寶貴的時間真的不好意思喔」。」示意圖／ingimage
在咖啡店遇到小孩不停地尖叫哭鬧，她貼心向小孩的媽媽提建議，卻遭路人嗆「吵到你寶貴的時間真的不好意思喔」。」示意圖／ingimage

若在咖啡廳或餐廳裡遇到持續哭鬧不停的小孩，你會選擇旁觀或是主動告知呢？近日有位網友在網路上貼文分享，在咖啡店遇到小孩不停地尖叫哭鬧，但家長卻沒有想制止的動作，才向小孩的媽媽主動建議，可以給她點東西吃或是帶她出去。卻在事後遭路人怒嗆「吵到妳寶貴的時間真的不好意思喔」，使原PO不解的發文詢問「那大家如果碰到這種情況，會怎麼做呢」。

原PO於14日在PTTWomanTalk板上說明，小孩目測約幼稚園大班到小學一年級左右，當時大約持續哭鬧了十分鐘，使她難以忍受這種不間斷慘烈的尖叫哭鬧聲。最後主動向孩子家長表示「不好意思，因為小孩已經哭叫很久了，聲音真的很尖銳，她看起來還要叫很久，要不要給她點東西吃或是帶她出去呢？」媽媽也聽取原PO建議，帶小孩出去溝通回來便沒再聽到哭叫聲。

事發約二十分鐘後，在場另一位帶小孩的媽媽卻向原PO生氣強調，「小姐，妳以後也會有自己的小孩，小孩是很吵沒錯，但希望妳以後有自己的小孩帶出去，會有人體諒妳」，這番言論，讓原PO重新審視自己的行為是否妥當，畢竟咖啡廳非圖書館，沒有人有資格要求別人安靜。但原PO也對「小孩哭鬧時，家長可以不用制止」的行為感到不解。

此文一出，多數網友對原PO的行為表示認同，「妳是對的～本來就不該放任小孩大哭大鬧」、「妳沒做錯啊，妳只是遇到有毛病的人而已」、「因為大家都付了錢，沒有人有資格吵到別人」、「妳做得很好啊」、「不會，妳做的超級棒！大家付一樣的錢為什麼要聽別人小孩吵」、「妳沒錯啊，我小孩在外面崩潰的話一定馬上帶離現場」。

但也有部分網友持反面意見，紛紛表示「媽媽錯，妳也不對，要請服務生去」、「妳的出發點是好的，建議以後向店員反映會更好」、「孩子要是能管的動，怎麼會叫孩子」、「妳去提醒小孩吵是妳的自由，她來提醒妳也是她的自由」、「是不該放小孩大吵大鬧，但是妳自己有小孩就知道有時候妳已經累死」。

咖啡廳 PTT

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