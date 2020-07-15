女大生吃一份200元平價餐廳 遭辱「跟我家的狗吃一樣」

現代人的金錢觀念有多大的落差？一名女大生就在網路上發文分享，表示與男友到一份餐點200多元的平價餐廳吃飯，卻被同學羞辱「我家養的狗吃一餐也大概200元」，令女大生相當氣憤。

女大生在Dcard發文提到，某天她跟男友一起去吃一家平價餐廳，簡餐價格大約一份200元至300元，「作為果腹的一餐，我覺得有點奢侈，但我覺得很好吃所以發了限時動態打卡」。隔天，女大生的同學們聊起昨天去的那家平價餐廳，一位女同學認為「價格這麼便宜應該很難吃吧？」便推薦她去另一家單價1000元左右的餐廳。

同學們提到，「平常吃一餐1000上下有很貴嗎？200多不是平價而是廉價了吧」，另一位同學接著說「我根本不會吃學餐啊，為了省錢的人才會去吃學餐吧？但再窮我也不會去吃學餐啦」、「你男友怎麼會帶妳去那麼便宜的店啊？你都不會不高興嗎？」

女大生在網路上po文感嘆「吃一餐200多元很廉價嗎？」引起許多網友討論。圖擷自 Dcard

女大生反駁認為好吃就好了，並表示如果男友平時都找她去吃很貴的店，應該到月中就吃土了，然而其中一位女同學竟小聲笑她「真好養」，旁邊的人也就全都跟著一起笑了起來。

那名女同學告訴女大生說「Lucy吃一餐也大概200元」，事後女網友才知道，她口中的「Lucy」竟是她家中養的狗，令女網友相當氣憤，並表示「現在大學生金錢觀念差距真的有那麼大嗎？200多元吃一餐有那麼廉價嗎？也不至於這樣羞辱人！」

貼文一出，引起近萬名網友關注，就有網友建議「遠離他們」、「好沒禮貌，他們花不是自己賺來的錢，當然覺得不貴，快遠離」、「真的要遠離，這價值觀都毀了，真可怕」、「我出社會很久了，我還是覺得一餐200多很貴」。

也有網友坦言「其實就是生長環境不同使然，倘若沒有她的富爸媽，她今天吃的可能不如Lucy」、「價值觀不同可以理解，但是跟狗相提並論就有些過分了」、「這價值觀沒有絕對的對錯，我不知道她們的賺錢能力多強，但自己的賺錢能力和速度要配的上這種價值觀，我才會覺得她們有實力如此說」。