全台最難停的停車場在哪？全場狂點它：可驗夠不夠格拿駕照

停車是一門學問，不只路邊停車難，有時到大賣場停車更難。就有網友在PTT car板上討論桃園平鎮家樂福的停車場牆壁有許多傷痕，引來網友們討論起「最瞎的車道設計」。

網友表示，桃園平鎮家樂福新開幕沒多久，停車場牆壁卻滿是傷痕，並認為主因應是「車道設計不友善」，網友表示「車道是螺旋型且左右各一個車道，上坡與下坡都有機會會車，只要距離沒抓好，不是撞車就是撞牆。」於是問「大大們有看過其他更瞎的車道設計嗎？」

此文一出，網友們紛紛大吐苦水，「中和迪卡儂，繞到天旋地轉」、「中和環球覺得坡度太陡，容易看不到車頭」、「南港citylink繞到吐」、「首推桂林家樂福，上坡陡到看不到路面，要依屋頂或天際線判斷路線」、「中壢天晟醫院，哪個白痴設計斜坡上停車繳費的？」、「各地的家樂福真的很愛超彎超陡的設計」。

其中「南港citylink地上停車場」被網友點名最多次，「中和迪卡儂、環球、萬華家樂福都輸南港citylink」、「東京甩尾應該去南港citylink拍的，甩到你吐為止」、「南港citylink地上第一名，萬華桂林路家樂福第二名」、「南港citylink坡道陡，又小條，一直轉圈圈，人間煉獄啊，嗑藥的fu」、「南港citylink有一次繞到12F」、「南港citylink，考上駕照應去那邊練練，驗證拿照是否為假貨」。