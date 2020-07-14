台南這間黑輪店價格驚人！她曝「結帳金額」 網友求別宣傳

台灣各縣市都有當地的特色小吃，其中台南是不少人心中的美食天堂，近日有女網友在好奇心驅使下走進一間生意爆好的「黑輪店」，怎料結帳時卻被金額嚇到，佛心價讓她疑惑「老闆娘是不是算錯」。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文寫道，經過一間不起眼小店，可是生意卻超級好，於是決定進去品嚐，買了一大包將近有20根左右，結帳時老闆娘說54元，原PO不敢置信以為自己聽錯，便再次詢問價格，老闆娘說短籤2元、長籤5元，銅板價讓她興奮直呼「也太便宜」。

貼文一出，網友留言表示，「協進國小後門，小時候的味道」、「拜託別宣傳！免得人潮更多」、「一支兩塊也太誇張，老闆肯定是來交朋友的」、「台南的不意外，東西好吃又便宜」、「老闆娘是做善事積功德」、「太誇張，好想去朝聖」、「好想去大吃一番，看得我都餓了」。

也有老饕推薦該店的不同美食，「要吃肉燥飯」、「雞肉飯和豬肺也好吃」、「要喝紅茶牛奶」、「炸雞排酥又多汁」、「雞排必點，豬血和蘿蔔也不錯」。