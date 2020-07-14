搶綠卡移民美國就可過好生活？ 他住美15年勸：不會比較快活

到美國生活一直是許多人夢寐以求的，為了能夠取得永久居留權，一些人甚至還會透過各種手段拿到「綠卡」。對此，就有一名網友PO文提到，自己已經在美國生活15年，但住越久就會越想要勸戒滿腦美國夢的人，錢不夠不要來美國生活，更直言「錢賺不夠，頂多是社畜一枚，生活並不會比較快活」。

原PO在文中表示，自己目前住在美國加州15年了，即使跟太太很辛苦賺錢才到年收稅前700萬台幣，照這樣的收入來看，如果是住在灣區大概只能露宿街頭，或許在台灣人眼裡可能會覺得收入滿高的，但事實上在美國就只是一般中產階級社畜而已，就算每天中午只吃10美元（約新台幣295元）左右的東西，但根本也存不了什麼錢。

原PO更透露，若以平常的花費計算，還不加進所得稅，光是每月的健康保險全家就要將近450美元（約新台幣13000元），每月的房貸加地產稅大概也要3400美金（約新台幣10萬元），再加上小孩最便宜的托兒所一個月則是1400美金（約新台幣4萬元），為了節稅也放了年薪的10%和HSA（健康儲蓄帳戶），雖然這些錢是自己的，但也不能隨便拿出來用，同時生活上零零總總的花費，自己每個月大概也只能存到500美金（約新台幣14000元）。

另外撇開錢不說，原PO觀察到越老到美國生活，就會越難融入美國社會，但這又是一開始找工作和升遷的重要因子。隨後也分享自己蠻有錢的親戚拿到綠卡來美國，因為沒有收入加上花費太高的緣故，不到一年就逃回台灣。

最後原PO則提及，移民來美國只對兩種人有誘因，第一是很想買房的人，第二是希望以後自己的小孩有美國國籍，並奉勸「其實如果在台灣本身雖然有錢，但沒有到一個地步，生活在哪裡都是一樣辛苦」。

PO文一出後，立刻引來大批網友熱議，紛紛留言回應「非常同意！沒有一定的積蓄在美國生活真的很辛苦」、「在美國真的要自己煮比較省錢，外面吃真的很貴」、「美國稅+健保真的超貴，北加州還有貴森森的房租」、「在美國生活根本就是在燒錢」。

也有部分住在美國的網友分享自己的經驗，「我姊和姊夫在灣區生活，收入稅前大概也700萬台幣，在那邊是中產階級偏窮，灣區生活真的很辛苦」、「加州真的太貴了，我在愛達荷州便宜很多」、「老實說，除非5年前就過去，不然灣區對華人來說，年薪30萬美金都還不夠舒服養家」、「南加州20萬應該也可以過得不錯，北加州可能就過一般日子」。