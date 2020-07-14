快訊

惡火連燒難滅！美軍兩棲突擊艦「好人理查號」恐提前退役

李玟9年豪門婚姻驚爆生變 親姊姊說話了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

搶綠卡移民美國就可過好生活？ 他住美15年勸：不會比較快活

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友PO文提到，自己已經在美國生活15年，但越住越久就會想要勸戒滿腦美國夢的人，錢不夠不要來美國生活，更直言「錢賺不夠，頂多是社畜一枚，生活並不會比較快活」。 示意圖。美聯社
一名網友PO文提到，自己已經在美國生活15年，但越住越久就會想要勸戒滿腦美國夢的人，錢不夠不要來美國生活，更直言「錢賺不夠，頂多是社畜一枚，生活並不會比較快活」。 示意圖。美聯社

到美國生活一直是許多人夢寐以求的，為了能夠取得永久居留權，一些人甚至還會透過各種手段拿到「綠卡」。對此，就有一名網友PO文提到，自己已經在美國生活15年，但住越久就會越想要勸戒滿腦美國夢的人，錢不夠不要來美國生活，更直言「錢賺不夠，頂多是社畜一枚，生活並不會比較快活」。

原PO在文中表示，自己目前住在美國加州15年了，即使跟太太很辛苦賺錢才到年收稅前700萬台幣，照這樣的收入來看，如果是住在灣區大概只能露宿街頭，或許在台灣人眼裡可能會覺得收入滿高的，但事實上在美國就只是一般中產階級社畜而已，就算每天中午只吃10美元（約新台幣295元）左右的東西，但根本也存不了什麼錢。

原PO更透露，若以平常的花費計算，還不加進所得稅，光是每月的健康保險全家就要將近450美元（約新台幣13000元），每月的房貸加地產稅大概也要3400美金（約新台幣10萬元），再加上小孩最便宜的托兒所一個月則是1400美金（約新台幣4萬元），為了節稅也放了年薪的10%和HSA（健康儲蓄帳戶），雖然這些錢是自己的，但也不能隨便拿出來用，同時生活上零零總總的花費，自己每個月大概也只能存到500美金（約新台幣14000元）。

另外撇開錢不說，原PO觀察到越老到美國生活，就會越難融入美國社會，但這又是一開始找工作和升遷的重要因子。隨後也分享自己蠻有錢的親戚拿到綠卡來美國，因為沒有收入加上花費太高的緣故，不到一年就逃回台灣。

最後原PO則提及，移民來美國只對兩種人有誘因，第一是很想買房的人，第二是希望以後自己的小孩有美國國籍，並奉勸「其實如果在台灣本身雖然有錢，但沒有到一個地步，生活在哪裡都是一樣辛苦」。

PO文一出後，立刻引來大批網友熱議，紛紛留言回應「非常同意！沒有一定的積蓄在美國生活真的很辛苦」、「在美國真的要自己煮比較省錢，外面吃真的很貴」、「美國稅+健保真的超貴，北加州還有貴森森的房租」、「在美國生活根本就是在燒錢」。

也有部分住在美國的網友分享自己的經驗，「我姊和姊夫在灣區生活，收入稅前大概也700萬台幣，在那邊是中產階級偏窮，灣區生活真的很辛苦」、「加州真的太貴了，我在愛達荷州便宜很多」、「老實說，除非5年前就過去，不然灣區對華人來說，年薪30萬美金都還不夠舒服養家」、「南加州20萬應該也可以過得不錯，北加州可能就過一般日子」。

綠卡 台灣人 移民 健保

延伸閱讀

癡男求愛不成引殺機 女直播主遭皮帶勒頸倒地

店員忙著整理貨不結帳 網點破真相：大夜被拗吧

電鍋新用法！打開驚見「灰色毛球」 網笑：快加熱

三倍券簡訊序號全搞混 網友曝一方法秒解惑

相關新聞

水餃沾什麼醬最對味？ 老饕曝「黃金比例」：好吃又銷魂

水餃方便料理又美味，是不少人喜愛的食物之一，但有網友好奇詢問「水餃沾醬怎麼調才內行」，引來老饕分享醬料比例，甚至有人依據水餃口味做搭配，直呼「好吃又銷魂」。

搶綠卡移民美國就可過好生活？ 他住美15年勸：不會比較快活

到美國生活一直是許多人夢美以求的，為了能夠取得永久居留權，一些人甚至還會透過各種手段拿到「綠卡」。對此，先前就有一名網友PO文提到，自己已經在美國生活15年，但住越久就會越想要勸戒滿腦美國夢的人，錢不夠不要來美國生活，更直言「錢賺不夠，頂多是社畜一枚，生活並不會比較快活」。

外送員送錯餐點 店家霸氣舉動讓網友讚爆：用新台幣懲罰老闆

美食外送平台正夯，當肚子餓時打開App點一點就可以等待美食上門，不過有時候家店一次做好兩張單的餐點後，由同一個外送員送餐時，可能會不小心發生拿錯餐點的狀況，這時候該怎麼處理才能讓肚子餓的怨念消除呢？

店家拒收20元硬幣「不違法」 網友歪樓：我可以全收嗎？

買東西時直接使用貨幣付款是最簡單不過的事了，現行貨幣除了常見的硬幣1元、5元、10元、50元、鈔票100元、500元和1000元外，還有2字頭貨幣，只不過發行量和與使用率偏低，漸漸地被人遺忘了。

他怨冷氣「27度太冷、28度太熱」？ 網：設定該這樣調

舒適的空調是夏日消暑的必備聖品，但怎麼設定才能吹得最舒適？有網友便在《爆怨公社》發文詢問，家裡的冷氣怎麼調都不對，不是太冷就是太熱，每種模式組合都試了還是不行，說明書都快翻爛了，冷氣到底要怎麼調？

他在車內吃滷味整碗翻倒「冒白煙」 網友笑：快跪舔！

不少人重視汽車內裝乾淨整潔，甚至有人視車如命，若被食物弄髒便感到非常心痛。就有網友遇到一個令人緊張的狀況，該網友在車裡吃滷味，不料竟整碗翻倒在汽車中控台，令許多網友替他緊張不已。

店員忙著整理貨不結帳 網點破真相：大夜被拗吧

不想當奧客，搞懂服務業生態很重要！網友在「批踢踢實業坊」發文，他表示早上到便利商店購物時，看見一個店員要結帳又要做咖啡，而另一位店員在一旁整理貨物，他請整理貨的店員幫忙結帳，但又怕自己這樣的行為變成奧客，於是詢問網友這樣的行為是對的嗎？

口水外送？ 外送員電梯內偷喝客人飲料「知道時已喝光」

美食外送平台一名外送員周一（13日）中午被拍到在電梯內偷飲外賣飲料，變相迫客人「喝口水」，事件曝光後，網民紛要求業者嚴懲涉事員工，怒斥這種行為「非常噁心」，更何況現在還在疫情中。

辦婚宴一定要給不熟的長官喜帖嗎？ 網教1招化解尷尬

在台灣辦婚宴基本上除了邀請親友外，也須考量到其他方方面面，才不會失了禮數。對此，就有一名網友在PTT中PO文提到，自己最近要辦婚宴準備發喜帖，雖然知道發喜帖給長官是禮貌，但剛入職場還不滿一年，跟公司上下也不太熟，加上長官真的來婚禮也不知道該怎麼辦，於是他就忍不住詢問廣大網友「辦婚宴一定要給長官喜帖嗎？」

吃喜酒4人包2千？準新娘心裡有疙瘩 過來人：賓客不該承擔成本

婚宴禮金要包多少，始終是個學問。有準新娘收到同事「預告」，如果受邀出席婚宴將「4人包2千」，讓她覺得「怪怪的」；但也有過來人認為，出席祝福的心意比禮金數字重要，因為賓客本來就不該承擔新人選擇的成本，引起網友熱烈討論。

樂園戲水拖鞋被偷 抓到對方竟跩回「好吧，還你」

夏天到了，許多人喜歡到水樂園遊玩消暑，不過由於玩耍時自身物品要放在置物櫃內，有時會出現物品不翼而飛的情況，令人頭痛。有網友表示，她男友玩完設施後發現拖鞋不見，在路上看到一名男學生疑似穿著他的拖鞋，便上前詢問，對方被拆穿後竟回答「好吧，那還你吧」，誇張態度讓他們非常傻眼。

家人逝世手機密碼該解嗎 網友崩潰喊：請尊重他人

現代人注重隱私，如果有天你的生命到終點，那你的隱私對他人有什麼意義呢？近日一篇文章在「批踢踢實業坊」掀起討論，網友表示他的家人驟然離世，他想要整理手機內的資訊，卻不知道如何強迫解除手機密碼，他詢問網友該怎麼辦，網友看了有人認為應該讓死者保留隱私權，也有人覺得「還好我坦蕩蕩，手機沒什麼好藏的」。

熱門新聞

台北喜宴甜點每人一桶「家庭號」冰淇淋 過來人：南部日常

阿財米糕老闆撿到槍！超狂回應顧客1星評價 網笑到要朝聖

百元火鍋店為什麼不會倒？ 內行網友揭關鍵：吃粗飽

吃喜酒4人包2千？準新娘心裡有疙瘩 過來人：賓客不該承擔成本

他怨冷氣「27度太冷、28度太熱」？ 網：設定該這樣調

口水外送？ 外送員電梯內偷喝客人飲料「知道時已喝光」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。