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水餃沾什麼醬最對味？ 老饕曝「黃金比例」：好吃又銷魂
水餃方便料理又美味，是不少人喜愛的食物之一，但有網友好奇詢問「水餃沾醬怎麼調才內行」，引來老饕分享醬料比例，甚至有人依據水餃口味做搭配，直呼「好吃又銷魂」。
原PO在PTT發文表示，飽滿多汁的水餃可以搭配多種醬料，像是醬油、香油、白醋、烏醋、辣椒片、辣椒醬、辣油、薑絲、蒜頭，「而我習慣醋與醬油2:1的比例，吃起來清爽又提味，想問各位行家都怎麼調醬料？」
貼文掀起網友們的熱議，「切蔥花配醬油膏」、「不沾醬，一口水餃配一顆蒜」、「蒜泥5大匙攤平，醋2滴，醬油剛好淹過蒜泥」、「蒜泥蒜末+沙茶醬，不錯吃」、「醬油、白醋、辣油、兩滴香油」、「我最愛大蒜、辣椒、蔥、薑末，最後再加入大量香菜」。
另外有內行人表示，「韭菜水餃適合朝天辣椒、黑醋、白醋、醬油或直接淋麻辣風味的辣油，豬肉水餃則是XO醬加烏醋，醬油、蒜泥、檸檬汁搭什麼都對味，三種醬料好吃又銷魂」。
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