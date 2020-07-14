店家拒收20元硬幣「不違法」 網友歪樓：我可以全收嗎？

買東西時直接使用貨幣付款是最簡單不過的事了，現行貨幣除了常見的硬幣1元、5元、10元、50元、鈔票100元、500元和1000元外，還有2字頭貨幣，只不過發行量與使用率偏低，漸漸地被人遺忘了。

由於20元、200元、2000元太不常見，有時候在網路上看到有人詢問「2字頭貨幣還可以使用嗎？」甚至出現被店員拒收的狀況，有網友在Dcard貼出很多20元硬幣的照片，並且說道「莫那魯道的20元明明是正版的合法貨幣，結果便利商店店長說台灣不流通了叫我去換，害我很困擾。」

網友Po出20元硬幣照片。 圖擷自 Dcard

原Po的滿滿20元硬幣照片也引起網友的好奇，「我沒看過20元硬幣！看照片有點像遊戲幣」、「我也從沒實際拿過20塊硬幣」，有不少網友喊說想跟原Po以25元換20元方式換錢收藏，甚至出現「我可以全收嗎」的留言，不過立刻有人出面說銀行還是可以換到20元硬幣，只不過一次要換50枚。

20元罕見硬幣也釣出不少網友分享自己在搜集的貨幣，有人貼出50元紙鈔，還有人Po千禧年發行的10元紀念硬幣，不過最特別的是網友分享更多人沒見過的五角鈔票！

針對店家不收20元硬幣，網友點出關鍵因素，「流通性低怕是偽幣啊」、「雖然說拒收不對，但通常收銀收到假鈔...都是要自己貼錢進去的」，「200元還能用點鈔機辨別真假，20元硬幣就真的無法了...」不過也有網友點出因為200跟2000流通性低其實沒假貨，「反倒是1000元跟50元假貨很多」。除了店家怕收到假幣外，很多客人也會拒收找零的20元硬幣或是200元鈔票，所以店長還要為了收到20元、200元，特地跑一趟銀行換，覺得麻煩而拒收。

根據《中央銀行法》指出，央行發行之貨幣為國幣，對於中華民國境內之一切支付，具有法償效力，不過店家若是擔心收到假鈔而拒收，也沒有相關罰則。