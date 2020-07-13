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樂園戲水拖鞋被偷 抓到對方竟跩回「好吧，還你」

聯合新聞網 / 綜合報導
夏天到了，許多民眾喜歡到水上樂園遊玩消暑。圖／花蓮縣府提供
夏天到了，許多民眾喜歡到水上樂園遊玩消暑。圖／花蓮縣府提供

夏天到了，許多人喜歡到水樂園遊玩消暑，不過由於玩耍時自身物品要放在置物櫃內，有時會出現物品不翼而飛的情況，令人頭痛。有網友表示，她男友玩完設施後發現拖鞋不見，在路上看到一名男學生疑似穿著他的拖鞋，便上前詢問，對方被拆穿後竟回答「好吧，那還你吧」，誇張態度讓他們非常傻眼。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，日前與男友、弟弟一同到水樂園遊玩，玩到最後一項設施時，大家都將拖鞋放在一起，男友還特地將鞋子放在袋子下方，避免被偷拿，然而上岸後男友卻發現拖鞋消失。

該網友表示，男友與弟弟找了很久，還在更衣室一間一間的找，最後發現有一名男學生腳上穿著一雙很大的拖鞋，手裡也拿著布鞋，而腳上拖鞋疑似就是男友消失的拖鞋。

該網友男友立即上前詢問「你有覺得你鞋子很大嗎？」對方回應「對我的鞋子不見了」，男友詢問「那你在哪裡找到這雙？」對方回到是在某遊樂設施找到，男友穿上拖鞋後表示，「這是我的鞋子！還有你是在袋子下面拿的嗎？」對方竟回答「對，好吧那還你吧！」

整起事件讓他們相當無言，該網友表示「什麼鬼？什麼叫好吧還你吧？拿了別人的東西被抓到，而且是移開我們的包拿的，就這樣覺得沒什麼嗎？」她還提醒，去水樂園若需要脫鞋，一定要在鞋子上做記號，才不會被有心人士偷拿。

其他網友則留言「報警啊，懷疑啥」、「冤冤相報何時了」、「帶他去警察局說好吧」、「這種要先錄影錄音，然後等他承認再直接報警送他上法院」、「直接讓他留案底了啊」、「這種就是要報警讓他知道做人的道理」。

有人表示，「以前在大學裡書局打工，下班發現安全帽被住宿的學生拿走，晚上9點多10點我等了他一個小時才出現，一副『我只是借一下』的態度，超囂張」。

爆怨公社

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