台南高鐵是不是最廢的高鐵站？ 過來人曝：接駁車要等1小時

台灣交通便利，高鐵更是民眾南來北往的重要交通工具，近年來更是積極在擴展支線。對此，就有一名網友在PTT中PO文提到，他發現台南高鐵站的接駁車要等超過1小時，而且班次也相當稀少，於是他就好奇詢問廣大網友「台南高鐵是不是最廢的高鐵站？」

原PO在文中表示，自己是一位北漂的台南人，近日他坐高鐵回台南時，晚上9點17分高鐵就已經抵達台南車站，但沒想到市區接送的接駁車竟到22：20分才有一班，足足要等超過1小時，這讓原PO覺得相當傻眼。除了接駁車要等很久外，他也認為台鐵的沙崙車站也是個愛繞路、班次又少的「阿斗設施」，讓他只能看著附近全黑的夜景發呆、思考人生，接著更無奈的說道「想起台北人說台南都是田的笑話，內心還是會不爭氣的難過」，因此他就忍不住問道「有沒有台南高鐵是最廢高鐵站的八卦？」

PO文一出後，立刻引來眾多網友討論，紛紛認同原PO的說法，「高鐵老站裡面，真的就是台南站最廢，現在周邊還是一片荒涼」、「尤其是跟聯外道路的設計，一堆外地來的超容易迷路」、「最討厭去台南出差，上台北高鐵班次有夠少，時間又很長，每次回到台北都已經超過晚上8點」、「台南高鐵站位置太離譜，接駁設計又不良，真的差」、「從台南高鐵搭接駁車到市政府還要1個小時，真的很不方便」。

不過也有不少網友持不同看法，「身為台南人，真心覺得高鐵蓋在新市、善化、南科那邊，才是最正確的」、「就算再怎麼爛，還是比雲林好吧」、「台南高鐵站其實有很多小黃，還有很多班接駁車、台鐵，所以應該也沒有到那麼不方便啦」、「說台南爛，那雲林、彰化怎麼辦」、「明明每小時有3班，還有兩條路線都免費 ，也可以搭台鐵」。