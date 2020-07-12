家中12台電扇電費2881元 他自稱「省電模範生」反被網友虧

隨著夏天到來，氣溫也逐漸升溫，近日白天的溫度都高達35度以上，不少家庭都會開冷氣來消暑，但電費帳單卻也高的嚇人，因此如何省電就顯得相當重要。對此，日前一名網友在PTT中PO文提到，自己家中沒有冷氣，只有12台電風扇，最近他都只用電風扇消暑，沒想到電費只要2881元，於是就開玩笑的詢問廣大網友「電費只有2881，是不是省電模範生？」

原PO在文中表示，夏天到了天氣炎熱，但是自己家裡卻沒有一台冷氣，只有12台電風扇，因此他都只能用這些電風扇降溫，原以為電費應該也會和吹冷氣一樣貴，想不到6月的電費竟然只要2881元，遇到這樣的狀況，讓他不禁直呼「在全台灣標準來看，是不是因為沒有冷氣，導致於我變成省電模範生？」並接著說道「這樣算是省電達人嗎？」

PO文一出後，隨即引來大批網友熱議，部分網友認為只開電風扇，實際上與開冷氣的電費沒差多少，甚至還更貴，「一台一級節能冷氣，夏天電價1700」、「沒冷氣還用到2800多，還不如開冷氣」、「沒冷氣還快到3000，真的會笑死」、「其實一天吹冷氣8小時以上，電費可能都還比較便宜」、「我家3台冷氣也才2000出頭」、「我家開冷氣，煮飯用電爐，電費都還比你便宜」、「我家5、6月加起來378元，而且有開冷氣」。

更有網友分析，事實上開電風扇會比冷氣來得更貴，「不要小看電風扇，不是變頻的吃電也很兇」、「電風扇一台60瓦，12台720瓦，冷氣跑低頻可能才250瓦」、「這樣算下來光電風扇一個月就耗電500度，比吹冷氣多」、「裝變頻冷氣真的比較省，還是不要因為貪小便宜，結果最後反而要花更多錢」。