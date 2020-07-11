聽新聞
test
0:00 / 0:00
他曝「不想花三倍券」理由 網傻眼：拍照掃瞄就好
振興三倍券7月1日開放預購，根據經濟部統計數據，已有1074.8萬人完成預購，距離三倍券上路不到一週，民眾都已做好消費準備。不過日前有網友發文分享，表示自己會去領實體三倍券，但並不想要花掉，而他也向大家透露自己不想花掉的理由，許多網友看完後傻眼，紛紛建議原PO只要拍照或掃描就可以解決了。
原PO在「批踢踢問卦版」發文，他說自己本來不想領三倍券，但最近又改變想法，想要去領紙本，但自己不會花掉，想要留給子孫看看，原PO表示自己不認同三倍券，因此自己並不想要使用，只想要把它留給後代看看。
而貼文一出後，網友則紛紛留言表示「我錶框傳給子孫」、「以後說不定還跑出更新的東西，然後大家繼續嘴以前比較好」、「錢太多」、「很有創意，這個可以」、「給我花，謝謝」、「留著放個二十年，會超有價值，歷史文物而且是限量」、「我老婆之前消費券也留著，有想收藏的絕對會出很高價購入」、「沒有，有錢發幹嘛不花笑死」。
其中有網友也建議，表示原PO直接用拍照或掃描的方式就好，根本不用花一千元去買，「可以用拍照或掃描」、「其實你用新聞給他看，他就知道了」、「拍照不就好了」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言