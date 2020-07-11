他曝「不想花三倍券」理由 網傻眼：拍照掃瞄就好

振興三倍券7月1日開放預購，根據經濟部統計數據，已有1074.8萬人完成預購，距離三倍券上路不到一週，民眾都已做好消費準備。不過日前有網友發文分享，表示自己會去領實體三倍券，但並不想要花掉，而他也向大家透露自己不想花掉的理由，許多網友看完後傻眼，紛紛建議原PO只要拍照或掃描就可以解決了。

原PO在「批踢踢問卦版」發文，他說自己本來不想領三倍券，但最近又改變想法，想要去領紙本，但自己不會花掉，想要留給子孫看看，原PO表示自己不認同三倍券，因此自己並不想要使用，只想要把它留給後代看看。

而貼文一出後，網友則紛紛留言表示「我錶框傳給子孫」、「以後說不定還跑出更新的東西，然後大家繼續嘴以前比較好」、「錢太多」、「很有創意，這個可以」、「給我花，謝謝」、「留著放個二十年，會超有價值，歷史文物而且是限量」、「我老婆之前消費券也留著，有想收藏的絕對會出很高價購入」、「沒有，有錢發幹嘛不花笑死」。

其中有網友也建議，表示原PO直接用拍照或掃描的方式就好，根本不用花一千元去買，「可以用拍照或掃描」、「其實你用新聞給他看，他就知道了」、「拍照不就好了」。