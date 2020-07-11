她推消暑家電直呼「跟冷氣一樣涼」 網曝陰影：很怕被砍頭

炎炎夏日，民眾都希望開冷氣消暑解熱，不過有部分人考量電費因素，多數時間還是吹電扇居多。有網友近期發文分享，推薦不愛吹冷氣的民眾一款消暑家電，原PO表示這個家電的效果跟冷氣一樣涼，不過貼文曝光後，許多網友紛紛留言，表示對這個家電有陰影，很怕被它打到頭或是砍頭。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文，她表示「今早上看到很多團員說現在沒人在吹冷氣，可以安裝這個試試很涼」，原PO推薦大家安裝吊扇，她說到「這種吊扇風吹起來真的比電風扇強，跟冷氣一樣涼」，不過貼文曝光後，網友紛紛嚇壞。

許多網友留言表示他們對這種吊扇很恐懼，「曾經在朋友家吹吊扇可是會發出金屬摩擦的聲音越吹我心越涼」、「自從看了某部電影後，我對這種吊扇有陰影，怕怕的」、「每天都怕掉下來」、「不只我覺得吊扇會砍頭」、「我每次看到這種，我都幻想他隨時會掉下來」、「妳應該沒看過吊扇掉下來變超大血滴子，曾親眼目睹吊扇掉下來，好險下方是空的」。

不過有網友也認同原PO說法，「說真的，開吊扇+冷氣超級舒服的，但要注意，吊扇不能晃動，有晃動就會有掉下來的機率，所以吊扇內層要多加一組鏈子，防止吊扇出現的萬一」、「特地拆掉一顆螺絲讓他搖晃增加更大的吹風的角度面積會更涼」、「感覺跟我家那支一樣，風速最大很強、很涼」。