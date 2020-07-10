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白線停車格驚見內畫紅線！他無奈問：到底可不可以停
台灣人口密度高，都會區車流量大，常有找不到停車位的煩惱，由其實路邊的停車格更是難找，有網友貼出了一張照片，只見裡頭有一格停車位，但是車位內又畫了一條紅線，讓他好懊惱「可以停還是不能停」。
網友在臉書「爆料公社」貼上一張照片，表示某天開車的時候，看到了一格路邊汽車停車位，但是令人匪夷所思的是，這個停車位內又畫了一條「紅線」，他很無奈的問大家「我可以停還是不能停，好糾結阿」。
此文一出馬上引起網友熱議，有人說「這種位置比較貴，收費+罰單」、「不行喔，有紅線一律不行。」、「三角錐在哪！應該就是警告你」、「這個標準的陷阱，除了要付錢外，你走申述還浪費自己時間，因為停車格塗銷在前，紅線在後」、「停進去就會有30倍停車費」。
但也有人說「我也曾遇過這樣的，我是停了，沒收到罰單」、「我覺得應該可以停，機車待轉區也常有人停，看他也都好好的」、「可以停啦，這個罰單無效的」、「停，把車格，格號拍好，拍滿，是交通局的疏失」、「有停車格編號，應該可以停」。
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