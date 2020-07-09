點鴨肉飯外送竟要等954分鐘 他笑說：鴨還在拔毛，請耐心等候
各種外送平台逐漸崛起，幾乎沒有食物是不能以外送訂購的，但因訂購人數劇增，導致送錯、延遲、取消或未收到餐點的事故頻頻發生。對此，有位網友分享自前於外送平台上訂購鴨肉飯當作晚餐，但在下單後卻發現此筆訂單需等待954分鐘。
原PO於8日在「爆怨公社」發文分享訂外送的誇張經驗。她在文中表示，只是想用外送平台訂購高雄一間鴨肉飯當晚餐吃，下單後才發現竟需「954分鐘」，將近16小時的外送時間，使使他無奈嘆「等你送來，我應該已經餓死了」，並在文中附上外送平台app的截圖。
此文一出，讓不少網友們傻眼並紛紛表示，「魚還在撈，雞還在殺，豬還在養大」、「米還在種，鹽還在曬」、「鴨還在拔毛....請耐心等候」、「這應該已經是國外配送了吧…大概在等班次」、「哎唷，鴨肉要從小養到大捏，還在屠宰場排隊啦XD」。
對此，更有網友分享自身訂購外送的誇張經歷，「我等過3小時的呢」、「我的剛剛跳191分鐘」、「我之前還遇過騎腳踏車的，差點餓死」、「還遇過徒步來的，等超久」、「我遇過等了5個18分鐘後，顯示再5分鐘可到達，結果一分鐘後就突然被取消的。」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言