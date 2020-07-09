點鴨肉飯外送竟要等954分鐘 他笑說：鴨還在拔毛，請耐心等候

聯合新聞網 / 綜合報導
想用外送平台訂購高雄一間鴨肉飯當晚餐吃，下單後才發現竟需「954分鐘」，將近16小時的外送時間。 圖／聯合報系資料照片
想用外送平台訂購高雄一間鴨肉飯當晚餐吃，下單後才發現竟需「954分鐘」，將近16小時的外送時間。 圖／聯合報系資料照片

各種外送平台逐漸崛起，幾乎沒有食物是不能以外送訂購的，但因訂購人數劇增，導致送錯、延遲、取消或未收到餐點的事故頻頻發生。對此，有位網友分享自前於外送平台上訂購鴨肉飯當作晚餐，但在下單後卻發現此筆訂單需等待954分鐘。

原PO於8日在「爆怨公社」發文分享訂外送的誇張經驗。她在文中表示，只是想用外送平台訂購高雄一間鴨肉飯當晚餐吃，下單後才發現竟需「954分鐘」，將近16小時的外送時間，使使他無奈嘆「等你送來，我應該已經餓死了」，並在文中附上外送平台app的截圖。

在外送平台上訂購鴨肉飯當作晚餐，但在下單後卻發現此筆訂單需等待954分鐘。 圖截自爆怨公社
在外送平台上訂購鴨肉飯當作晚餐，但在下單後卻發現此筆訂單需等待954分鐘。 圖截自爆怨公社

此文一出，讓不少網友們傻眼並紛紛表示，「魚還在撈，雞還在殺，豬還在養大」、「米還在種，鹽還在曬」、「鴨還在拔毛....請耐心等候」、「這應該已經是國外配送了吧…大概在等班次」、「哎唷，鴨肉要從小養到大捏，還在屠宰場排隊啦XD」。

對此，更有網友分享自身訂購外送的誇張經歷，「我等過3小時的呢」、「我的剛剛跳191分鐘」、「我之前還遇過騎腳踏車的，差點餓死」、「還遇過徒步來的，等超久」、「我遇過等了5個18分鐘後，顯示再5分鐘可到達，結果一分鐘後就突然被取消的。」

爆怨公社 腳踏車

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