美食外送員「拒送上樓」大吵10分鐘 網虧：都可以接第二單了

美食外送平台掀起熱潮，只要在APP上設定好相關資訊，外送員便能將美食迅速送達。然而，就有一名網友在爆怨公社PO文，抱怨某次在使用外送APP訂餐時，他有特別標註請外送員將餐點送上3樓，並強調「如無法送上樓，請勿接單」，怎料接單的外送員卻堅持不將餐點送上樓，2人竟為此大吵10分鐘之久。

該網友貼出與外送員的對話紀錄，內容提到外送員以「該住處是私人住宅（分租套房），不能上樓」為由，並表示「這是在保護我自己」，要求網友自己下樓取餐，該網友強調「我的外送指令都有寫，不能接受不要接單」。

網友直言「我備註都有寫，我態度怎樣？你才要注意你的態度吧，沒人強迫你做這個工作，沒人叫你接單吧」，外送員不滿回嗆「不是付錢就是大爺」，並再度要求網友自己下樓取餐，「你給我出來，躲在裡面幹什麼東西」。

有網友抱怨明明就已經備註「要求送上樓，不然不要接單」，卻還是遇上外送員不配合，2人為此爭執不休。圖擷自 爆怨公社

該網友氣的大罵「我就是不出門才叫外送，你邏輯有問題？」事後他也坦言，沒說自己花錢就是大爺，當然明白外送員很辛苦，「但我就是不想出門、不想下樓才叫外送，不然我就自己出去買就好了」。然而，這段故事曝光後，也掀起網友正反論戰。

有網友就認為「就是不想出門才叫外送啊」、「真的！點外送就是完全不想出門！不然我幹嘛多花錢？」、「覺得這樣一來一往的時間外送員都可以送完餐下樓去接第二單了」、「所以電梯大樓也是不能上樓囉？是外送員懶的爬樓梯吧」。

也有網友為外送員緩頰，表示「在接單時候看不到備註，只有拿到餐點才能看到外送對象的住址跟備註」、「感覺外送員跟店家跟客人三方之間常常會有誤會產生爭執，結果問題都出在那個app本身不夠完善」、「接單前看不到備註啦！你誤會人家了」。