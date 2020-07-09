扯！傳統市場攤商「小動作」再升級 網怒轟：根本莊肖維

傳統市場內的攤商多，販售商品種類也相當多樣化，攤商前擺放一張大字報明確標示實惠價格，深得家庭主婦們喜愛。不過，日前有一名女網友意外發現攤家「搞小動作」，令網友們直呼根本是「詐騙新招」。

一名女網友在臉書社團「爆廢公社」貼出3張攤商的大字報，只見除了價格、產地等標示外，眼尖的女網友竟還發現有如螞蟻般大的「半斤」2字被隱藏在當中，她也傻眼表示「傳統市場裡越來越進化的半斤，不知道是不是都同一集團出品的」。

許多網友見到攤商這番操作，紛紛留言大罵「根本就是莊肖維，是我就不會付錢了」、「遠看還以為一坨是蒼蠅」、「太便宜都有問題」、「傻眼！我還真的有看過」、「詐騙行為」、「不誠實的手法，我會選擇不買..」、「去買水果還要帶望遠鏡」。

另外，也有網友建議「買之前問清楚」、「記得一定要先開口問啊～如果閃閃躲躲支支吾吾或不正面回答都有問題，千萬不要等結賬才問」、「買之前我都會問清楚種類、單位、價格」、「買前先開口確認 +1」。