保全月薪4萬待遇好嗎？ 過來人揭工作內幕：浪費時間

雖然在有些人眼中，保全只要檢查監視器、待在室內且有冷氣吹，看似工作內容簡單，其實保全須負起確保環境安全與否、工作壓力並不小。有網友在PTT發問，原PO指朋友當保全每天工時12至13小時，但月收入達4萬元，原PO納悶這樣的薪水算不錯嗎？對此有曾擔任保全的網友回應，他表示扣掉工作時間後，大概有10小時在睡覺，讓他直呼「真的很浪費時間」。

有網友在PTT「八卦板」PO文，他表示一位朋友的工作是保全，雖然月薪有4萬元，但工時約12到13個小時、月休4天，且回家只能倒頭就睡，讓原PO納悶朋友長工時的保全工作，月薪4萬元算不錯嗎？貼文底下鄉民紛紛回應，「還不錯，可以做到老了」、「還算可以吧，我家社區保全大概三萬多」、「在台南這薪水可以橫著走」、「重點是上班的內容」；不過也有人持不同意見，「算起來時薪不到100」、「周休一日， 一天12小時的工時換算待遇不算高」。

貼文曝光後釣出曾擔任保全的網友回應，他提到約10年前曾在一間銀行位於新店的某間倉庫當保全，正常工時是8小時，另外4個小時算加班，所以工時是12個小時，採2班、24小時輪班制，見紅休、扣掉勞健保後月薪剛好4萬元左右。

他表示因為看管的是放舊硬幣的倉庫，銀行的員工幾乎2個星期才來倉庫放東西，加上倉庫地點靠山區、主管也不會來巡視，扣掉巡邏時間後大概約10個小時在睡覺，讓該網友直呼「真的很浪費時間」。