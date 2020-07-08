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超噁女室友 飲料放到長「藍乳酪」飄惡臭

聯合新聞網 / 綜合報導
女室友的桌上不僅放滿各種沒喝完的飲料罐，更有一杯飲料長了「藍乳酪」。 ／圖截自Dcard
女室友的桌上不僅放滿各種沒喝完的飲料罐，更有一杯飲料長了「藍乳酪」。 ／圖截自Dcard

對於離鄉背井在外工作或是讀書的人，若在租房子時有個能分擔房租並相互照應的室友，可說是再好不過的事情，但卻因每個人的生活習慣及作息皆不盡相同，常常衍生出室友間的糾紛。一位網友分享自己女室友的桌上，不僅放滿不同沒喝完的飲料罐，更有一杯飲料長了「藍乳酪」，讓她崩潰不已。

原PO在7日於Dcard的閒聊版上提及，該名女室友的生活習慣非常差，桌上各式各樣的飲料罐都不清理，導致飲料罐裡的殘留物都會發霉，每次都感覺房間「充滿了生機」。原PO強調，這位女室友已屢勸不聽，使她崩潰表示「這是要做藍起司嗎」。

對於這名女室友誇張的行徑，多數網友表示「真的好可怕，室友真的很重要，遇到衛生習慣不好的真的會起肖」、「很傻眼，可以不收拾但是不能不清潔啊！我可以接受房間東西擺放亂七八糟，但是完全不能接受這種衛生很差的，這種用過的餐具不洗或者是吃完的東西不丟真的很容易引來蟑螂，超噁」、「隔著螢幕都有味道」。

此文一出，更有人表示自己也有相同經歷，「跟我前女友很像，她們可以結拜了…杯蓋算小意思，我遇到的是便當和冷凍水餃」、「我是遇到廚餘放到發臭的，而冰箱還放著爛掉的小黃瓜」、「沒事，我還看過東西放到長蛆的」、「我永遠忘不了小學時跟我同桌的隔壁女生抽屜跑出蟑螂的事，早餐不知道放了幾天」。

室友 Dcard

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