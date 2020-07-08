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路上遇救助受飢兒直銷 男丟三點打臉引近萬人讚好

聯合新聞網 / 綜合報導
網友在路上遇到救助受飢兒的直銷人員，提出三點打臉。示意圖／ingimage
網友在路上遇到救助受飢兒的直銷人員，提出三點打臉。示意圖／ingimage

在路上遇到直銷時多少會有一點困擾，但沒想到現在直銷不只是賣化妝品、保養品，連幫助人的受飢兒救助團體也加入了。有位網友就在路上遇到募款直銷人員，對方為了說服竟講出「一年約四億人死於飢餓」，讓網友傻眼狂打臉直銷員，精采對話獲得近萬名網友一面倒的讚好。

網友在「爆料公社」表示，某日在路上遇到受飢兒救助團體的募款直銷人員，對方向他解釋這個募資計畫的內容是提供受飢兒營養均衡的飲食，且為了說服他捐款，還講出「這個世界上平均六秒就會有一個小孩死於營養不良，一年約四億人。」

誇張不實的數據令網友忍不住打臉，「首先，我認為要救助他們最好的方式，是讓國際組織協助他們改善當地環境並增加農業產量。其次，您的資訊有點錯誤，而且世界一年飢餓而死亡的人數超過營養不良死亡的人數，所以我認為救助飢荒會比營養不良還來得重要。」

最後他也質疑所謂營養餐換算下來的價格太過低廉，「再扣掉成本、給直銷商及公司的利潤，究竟還有多少營養會到受飢兒的身上？」三項要點堵得直銷人員啞口無言。

網友最後強調，他並非不認同捐贈行為，他自己也經常捐血，但他認為「『捐贈』應是自發性的行為，而不是在路上或網路上四處招攬人，這樣的行為跟強迫推銷一樣，只會讓人很反感。」

這篇文章獲得網友一面倒讚好，「請收下我的膝蓋！原來這還能以直銷方式進行」、「他說平均6秒就一個兒童死於營養不良，一年約『四億人』，這數據是人類要滅絕了嗎」、「笑死，直接核彈式洗臉，打到人家懷疑人生，講坦白一點他們直銷公司，你認為他推出的產品會完全無獲利嗎？」

根據聯合國2019的糧食報告指出，全球飢餓人口總數連續三年升高，2018年有高達8.21億人處於飢餓與營養不良狀態，更有20億人無法獲得健康營養的食物。報告主要的作者霍勒曼（Cindy Holleman）表示，全球有9千6百萬人，「必須提供食物或獲取管道，不然會死亡」。

爆料公社

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