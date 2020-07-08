澎湖海產店點6道菜要1540元 他怨：貴又吃不飽

受疫情影響，許多人安排國內旅遊，不過就有網友說他到澎湖旅遊時，在某間海產店點了6道菜竟破千元，其中老闆獨特的配菜風格讓自己不敢恭維，但其他網友認為，離島在運輸食材的成本上高，自然在餐點定價上就較貴。

有網友在「爆怨公社」發文提到他在澎湖某家餐廳點了6道菜，包含沙拉蝦球、中卷、牡蠣麵線、炒飯、蛤蜊絲瓜和魚卵，居然要價1540元，不僅份量少，4個人一起根本就吃不夠，更出乎意料的是，其中一道菜「沙拉蝦球」裡頭竟不是加鳳梨而是香蕉，讓原po直呼「果然老闆的專業超乎平常人的想像」。

文章一出，網友紛紛表示，「吃之前要問清楚，例如要吃多少錢一桌的」、「賣相不好，如果擺盤好看一點，我會勉強被騙的心甘情願」，但也有人說，「澎湖多了運送成本其實還好欸，但是覺得不夠豐盛的感覺」、「離島，食材坐船過去的，成本比較高啦」。

不過不少人對於老闆將蝦球中的鳳梨改成香蕉都相當驚訝與新奇，「香蕉蝦球第一次看到，口味不搭吧」、「鳳梨蝦球加香蕉超猛」、「香蕉好好笑喔」、「這間老闆到底多愛香蕉」，也有人看了原po所發的菜色照片紛紛指出「為什麼炒飯要放花生」、「魚蛋用香蕉鋪底，但為什麼是加番茄醬」，不禁笑說「老闆的菜看起來都好有個人風格」。