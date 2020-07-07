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他抱怨早餐店太貴 網友看到價錢建議「麥當勞還比較便宜」

聯合新聞網 / 綜合報導
許多人早餐都會到早餐店購買，但有網友抱怨越來越貴，也引起鄉民們的議論。 圖／聯合報系資料照片
許多人早餐都會到早餐店購買，但有網友抱怨越來越貴，也引起鄉民們的議論。 圖／聯合報系資料照片

早餐是每個人一天的活力來源，台灣人多數都習慣在上班、上課前到外面購買，因此許多早餐店因應而生，就連速食店也搶占商機，但有網友卻抱怨到早餐店買個雞腿排吐司加蛋竟然就要70元，讓他不敢相信，直呼實在太貴。

原PO在PTT貼文寫道昨（6）日早上他去買早餐，點了一份「雞腿排吐司加蛋」，沒想到結帳時讓他大吃一驚，因為竟然要價70元，相當於一個便當的錢。原PO有些怨言的說「雞腿肉還小不隆咚的，以前卡啦雞腿吐司加蛋也才55，我再點個豆漿都可以吃大雞腿便當了」，他也好奇詢問網友們「有沒有現在早餐越來越貴的八卦啊？

網友們推測早餐貴的原因有可能是食材加房租，「菜、肉漲價，結案」、「店租啦，這幾年漲很多」、「有一半的價錢是幫老闆繳店租」、「店家：油價上漲，我不得不漲」、「現在食材很貴，人工費也不少，店面的錢也相當的多，當然不會便宜到哪裡去啊」。

還有人也分享自己早餐的價錢，「真的，早餐吃一個玉米起司蛋餅跟大涼奶共70」、「現在我要吃飽都要花到200了」、「前幾天買培根蛋吐司60，菜只給小黃瓜」、「拉亞隨便吃破百不唬爛」、「我家大安區這邊卡啦雞腿蛋土司60啊」。

也有網友要原PO乾脆吃麥當勞還比較便宜，「麥當勞才88便宜，還有薯餅跟飲料，何必去早餐店當盤子？」、「小時候早餐40就很多了，現在都7、80，搞的麥當勞還特別便宜」、「麥當勞39元早餐」。更有人建議原PO「自己做啊，好市多買無骨雞腿排回去醃，一次醃兩包大概5到6塊」、「自己弄個吐司煎蛋+一杯牛奶不到30吧」、「身體沒問題的話，時不時斷食一兩天清身體」、「可以考慮168間歇性斷食，只吃午晚餐，不過還是要記得算熱量和蛋白質」。

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