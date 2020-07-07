她問中午開冷氣會壞掉嗎 網回：西曬就是要開啊

炎炎夏日消暑不外乎就是沖冷水澡、開冷氣，網友在臉書上發問，她表示最近因為遠親住家裡，她在西曬房開冷氣，被遠親罵「西曬的時候開冷氣會壞掉」，她表示「小妹真心真的想求一個解答」，詢問大家遠親的說法是對的嗎？其他網友看了回覆「西曬只是冷氣噸數要加大」、「意思是嫌你開冷氣耗電吧」。

原Po在「爆廢公社」上詢問，各位家裡裝冷氣的牆如果是西曬牆，那在正中午開冷氣的時候，冷氣會不會壞掉，「小妹真心真的想求一個解答，因為這樣遠親住家裡，小妹被遠親狠狠怒吼，西曬的時候開冷氣，冷氣會壞掉，小妹心裡委屈」，原Po表示親戚目前住他家，感到委屈的她只好上網尋找解答。

網友看了回應「錢包會壞掉，我都是提前開讓房間溫度不要升上去」、「沒啥差別？就冷房效率會比較慢」、「這是妳的家，裝個冷氣還嫌東嫌西的，乾脆就別裝了，熱爆他們」、「照他的邏輯.......那車子應該都爆炸了」、「我家也是西曬，20幾年了，冷氣都沒問題喔」。

也有神人解答「不會壞掉，但比較容易凝結然後滴水，可能他們有這情形，所以覺得是壞掉」、「1.室內機又沒在外面曬太陽。2.室外機只要通風良好就行。3.西曬冷氣噸數裝大於坪數，就冷又省電」、「西曬只是冷氣噸數要加大，並不會因為西曬而造成冷氣壞掉」、「要擔心的是管路脆化裸露」。