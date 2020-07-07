北部辦桌「吃這樣」要價1萬3 網酸：根本像3500廟會菜

一名網友PO文表示，北部辦桌喜宴一桌要價1萬3，對於菜色他好奇想問「辦桌吃到這些是可以的嗎？」示意圖。 聯合報系資料照片／記者徐白櫻攝影

「辦桌」一直是台灣特有的喜慶文化，不少人都會選擇用辦桌的方式舉辦結婚典禮，在一般情況下，辦桌會比在宴會館或飯店還便宜。不過昨（6）日卻有一名網友在PTT中PO文表示，他的朋友幾年前在北部參加辦桌喜宴，菜色不怎麼樣，但一桌竟然要價1萬3，這樣的價錢讓他感到相當傻眼，於是就PO出當時辦桌的菜色，並好奇詢問廣大網友「辦桌吃到這些是可以的嗎？」

原PO在文中提到，自己的朋友前幾年在北部吃了一桌要價1萬1到1萬3不等的辦桌，從菜色照片中可看到，除了有豬腳滷筍絲外，還有傳統的炸花生湯圓，不過乍看之下，菜色似乎沒有到很精緻，甚至滷豬腳還用鐵鍋裝，炸湯圓也都一坨坨的黏在一起。原PO也透露，經朋友轉述辦桌當時並沒有提供飲料，但冰棒還不錯吃，看到這樣的菜色不禁讓他疑惑的問道「各位覺得這樣的菜色不輸飯店嗎？」

原PO貼出當中一樣菜色，豬腳滷筍絲。圖擷自 PTT

PO文一出後，立刻引來眾多網友熱議，紛紛留言回應「原來那是湯圓，沒仔細看真的會以為是乾燒蝦仁」、「感覺就像3500的廟會菜色」、「這種菜色、這種價位在南部會被主人翻桌的」、「湯圓隨便一間鹹酥雞都炸的比這個好」、「這種菜色真的太貴了，一桌6000就算了，還一桌1萬3」、「炸湯圓在南部一開始就放在桌上，不算一道菜」、「這樣真的爛死，跟一桌5000的流水席一樣吧」、「炸湯圓沒有粒粒分明，失敗」、「隨便去海鮮餐廳應該都比這個好」、「北部辦桌感覺超坑，還是南部的比較實在，師傅也比較會做」。